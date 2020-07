Metāla atkritumus var mest konteinerā, kas paredzēts papīra un stikla atkritumiem. Lai samazinātu atkritumu apjomu, izstrādājumus saplacini. (Foto: Unsplash)

Kā pareizi šķirot metāla iepakojumu?

Zaļās dzīves ABC "100 Labi Padomi"

Atšķirībā no plastmasas un stikla, kur dalītās vākšanas konteineros tiek vākts tikai iepakojums, izstrādājumus no metāla var nodot pārstrādei. Galvenais, lai tas būtu viscaur metāls, nevis metāls ir tikai daļa no kā cita.