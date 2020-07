Pieci veidi, kā perfekti saglabāt zemenes ēšanai ziemā. Padomu apkopojums

Lai pareizi sasaldētu zemenes, ir vērts ievērot dažus vienkāršus, bet svarīgus noteikumus.

Kuras ogas izvēlēties saldēšanai

Saldēšanai izvēlas gatavas, vidēji, līdzīga izmēra lielas ogas. Tās sasalst vislabāk un vēlāk ir ērti lietojamas kulinārijā. Lielāka izmēra ogas sagriež mazākās daļās.

Viedokļi par to, vai ogas pirms saldēšanas ir jānomazgā, atšķiras. Ja ogas ir pirktas veikalā vai tirgū, to izcelsmes un novākšanas apstākļi nav zināmi, labāk tomēr ogas nomazgāt vēsā ūdenī. To dara ātri, lieki nemērcējot ogas, lai nezustu aromāts un garša. Tad izklāj zemenes uz papīra dvieļa, ļaujot tām notecināt lieko ūdeni, un nožūt. Slapjas zemenes nesaldē, jo tad uz tām veidojas ledus kārtiņa.

Piemājas dārziņā vāktās pašu audzētās ogas, ja vien tās nav smilšainas, var arī nemazgāt.

Ogas saldēšanai vāc sausā laikā, lai tajās ir mazāk mitruma un tās nav ūdeņainas.

Zemenes pēc atkausēšanas otrreiz nesasaldē, tāpēc vislabāk tās saldēt nelielās porcijās.

Traukam, kurā saldē ogas, jābūt sausam un tīram. Visbiežāk izmanto speciālos plastikāta maisiņus, kas ir piemēroti pārtikas uzglabāšanai.

Kā pareizi atsaldēt ogas

Atkausēšanas režīms ietekmē galaprodukta garšu un izskatu. Tvertni ar sasalušajām ogām vislabāk novietot uz ledusskapja augšējā plaukta un gaidīt lēnu atkausēšanu pie nulle grādiem pēc Celsija. Ogas nekādā gadījumā nedrīkst pakļaut šoka atkausēšanai zem tekoša karsta ūdens vai mikroviļņu krāsnī.

Saldētas ogas

Lai saldēta oga saglabātu garšu, formu un smaržu, to saldētavā liek izliktu vienā kārtā uz paplātes. Kad viena ogu porcija ir sasaldēta (apmēram 2 stundas), liek saldēties nākamo. Ogas nebūs saspiestas un saglabās formu. Izmantojamas toršu, kūku, desertu dekorēšanai. Ja receptēs nepieciešamas ogu pusītes, tās sagriež uzreiz, jo atkausētu zemeni uz pusēm pārgriezt vairs nevarēs.

Zemeņu biezenis

Ja saldētavā maz vietas un ogas forma nav svarīga, zemenes var sablenderēt, iegūt zemeņu masu saliet to dažādu formu saldējamajos trauciņos. Saldē 3 - 4 stundas, tad saliek uzglabājamajos maisiņos. Blenderēt var nestandarta zemenes, kuras neder saldēšanai veselās ogās. Ziemā tādu zemeņu biezeni var pievienot putrām, jogurtam vai kokteiļiem.

Zemenes ar cukuru

Pārberot zemenes ar cukuru vai pūdercukuru, var pagatavot uzreiz ēdamu našķi ziemai. Uz 1 kg ogu ņem 200 gramus cukura.

Zemenes ledū

Maza izmēra odziņas var saldēt ledus peldē. Būs ogas ledus kubiņos, kurus var pievienot alkoholiskiem kokteiļiem vai limonādēm. Saldēšanai izmanto kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Pēc 5 - 8 stundām ledus kubiņi ir sasaluši un tos var pārlikt uzglabāšanai maisiņos.

