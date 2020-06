Velosipēda, skrituļdēļa vai skrituļslidu iegāde: noderīgi padomi veiksmīgam pirkumam

Velosipēda izvēle: 3 svarīgi aspekti

Velosipēds ir lielisks braucamais - veselīgs un videi draudzīgs. Vasarā tas īpaši parocīgs, kad nav nekāda vēlēšanās izmantot ne auto, ne sabiedrisko transportu.

Velosipēdi šajā interneta veikalā pieejami plašā klāstā, tādēļ, lai saprastu, kurš būs piemērotākais Jums, jāņem vērā vairāki būtiski aspekti.

Velosipēdu tips

Vispirms jāsaprot pa kādiem ceļiem un cik regulāri plānots pārvietoties. Ja lielākoties brauksi pa pilsētu, laba opcija būs pilsētas velosipēds. Tam ir ērts sēdeklis un stilīgs dizains - lieliska izvēle īsiem ikdienas pārbraucieniem.

Ja meklē velosipēdu brīvajam laikam - garākiem pārbraucieniem, izvēlies tūrisma velosipēdu. Braukšanai pa mežu un kalnainiem ceļiem piemēroti kalnu velosipēdi. Jāpiebilst, kalnu velosipēdi ir labi arī braukšanai pa pilsētvidi.

Velosipēda izmērs

Jāņem vērā arī velosipēda izmērs. To piemeklē atbilstoši cilvēka auguma garumam. Piemēram, ja auguma garums ir mazāks par 155 cm, piemērots būs velosipēds ar 13 - 14,5 collu rāmi. Ja auguma garums ir no 155 līdz 178 cm, derēs velosipēds ar 15 - 19 collu rāmi. Tātad princips ir skaidrs - jo garāka auguma riteņbraucējs, jo lielāka izmēra velosipēds vajadzīgs.

Nevajadzētu gan paļauties uz izmēru tabulām vien - pirms velosipēda iegādes tomēr vajadzētu uzsēsties uz braucamā un to notestēt pašam. Ja pirkumu veic internetā, iepazīsties ar preču atgriešanas nosacījumiem, lai būtu drošs, ka vajadzības gadījumā varēsi to bez bažām nosūtīt atpakaļ.

Pazīmes, ka velosipēds nav Jums piemērots

Ir dažas pazīmes, kas var norādīt, ka konkrētais velosipēds tomēr nav tev piemērots.

Ja velosipēds ir pārāk liels, mainās poza, kādu velosipēdists ieņem braukšanas laikā - augums ir pārāk noliekts uz priekšu, rokas izstieptas. Veicot lielus attālumus, poza ir neērta, jūtams diskomforts.

Ja rāmis ir pārāk augsts, uz tā ir grūti uzkāpt, kā arī nokāpt. Savukārt pārāk mazs velosipēds rada diskomfortu braukšanas laikā, turklāt ir pārāk liela slodze uz rokām - tās var sākt sāpēt un tirpt.

Kā izvēlēties skrituļdēli?

Ja tavs šīs vasaras aktuālais pirkums ir skrituļdēlis, varētu rasties jautājumi par veiksmīgāko izvēli. Pats būtiskākais ir saprast atšķirību starp dažādiem skrituļdēļu veidiem:

Skeitbordi - skrituļdēļi triku veikšanai. Iesācējiem labākā izvēle būs jau gatavi dēļi, savukārt pieredzējuši skeitbordisti var sakomplektēt paši savu braucamo;

Longbordi - dēļi ar garāku klāju, lielākiem riteņiem. Šie dēļi pieejami dažādās formās - te izvēle lielā mērā atkarīga no izmantošanas mērķa. Piemēram, braucienam pa pilsētu labāk izvēlēties longbordu ar īsāku klāju ar mazākiem riteņiem. Gariem attālumiem pa taisnu ceļu piemērotāks dēlis ar lielākiem riteņiem;

Penibordi - neliela izmēra skrituļdēļi ar plastmasas klāju. Tie ir viegli, ērti pārnēsājami, tādēļ var kļūt par itin veiksmīgu izvēli, dodoties vasaras piedzīvojumos

Skrituļdēļi nopērkami gan specializētos veikalos, gan arī šeit. Pievērsiet uzmanību to veidam un parametriem, lai izdarītu labāko izvēli.

Skrituļslidu izvēle: kā neapjukt piedāvājumā?

Joprojām populāras arī skrituļslidas. Par to liecina kaut vai daudzveidīgais piedāvājums (uzzināt vairāk) - no vienas puses labi, ka ir izvēles iespējas, no otras - tas var radīt apjukumu, jo ikviens taču ir ieinteresēts iegādāties kvalitatīvas un savām prasībām atbilstošas skrituļslidas.

Pamatā tās tiek iedalītas bērnu, vīriešu, sieviešu, unisex tipos. Tik tālu viss šķiet vienkārši, tomēr uzmanība jāpievērš vēl vairākiem faktoriem, piemēram, ritentiņu izvietojumam. Pieejamas gan inline skrituļslidas (ritentiņi vienā rindā), gan četrriteņu slidas (ritentiņi izvietoti divās rindās). Pirmās vairāk piemērotas braucējiem ar pieredzi. Otrās - iesācējiem.

Sīkāk skrituļslidas var iedalīt dažādos stilos.

Bērnu skrituļslidas - atsevišķi modeļi pieejami ar maināmiem izmēriem, tā nodrošinot, ka skrituļslidas derēs vairākas sezonas;

Fitnesa / brīvā laika skrituļslidas - ikdienas lietošanai, īpaši piemērotas iesācējiem. Šo skrituļslidu zābaki ir ērti un viegli, skrituļslidas aprīkotas ar bremzi un vidēji lieliem ritentiņiem, nodrošinot labu manevrēšanas spēju;

Ekstrēmās skrituļslidas - paredzētas triku veikšanai. Šo skrituļslidu zābaks ir cietāks, izturīgāks, labāk pasargā no triecieniem. Ritentiņi ir salīdzinoši nelieli.

Lai arī kāda tipa skrituļslidas izvēlētos, svarīgi, lai tās būtu piemērota izmēra. Vislabāk, protams, skrituļslidas uzmērīt, lai būtu pārliecība, ka tās der. Ja tādas iespējas nav (piemēram, veicot pasūtījumu internetā), tad rūpīgi izlasi preces aprakstu un veic piemērīšanu uzreiz pēc pirkuma piegādes, lai paspētu veikt preces atgriešanas procedūru, ja gadījumā tas būs nepieciešams.

Vasara ir īstais laiks aktivitātēm svaigā gaisā - gan velosipēds, gan skrituļdēlis un skrituļslidas tajās būs lielisks sabiedrotais.

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar 220.lv .