Kā lietderīgi izlietot visu nopirkto pārtiku

Iespējams, ka esat pamanījuši, ka veikalā iegādājaties pārtiku ar vislabākajiem nodomiem. Taču bieži vien gadās, ka daļa no pirkumiem sabojājas ātrāk nekā nonāk uz mūsu šķīvjiem. Nepārmetiet sev, saskaņā ar aptaujām, 30-40% pārtikas, ko nopērk amerikāņi, nonāk miskastē.

Gatavo pa tēmām

Klāra Langana, mājas gatavošanas eksperte iesaka brīvi plānot ēdienreizes pa tēmām, nevis ievērot kādas īpašas receptes. “Katru nedēļu vai pāris reizes nedēļā aptuveni plānojiet maltītes nākamajām dienām, pamatojoties uz to, kas jums ir mājā,” norāda Langan. “Īpaši šobrīd ir nereāli uzskatīt, ka jūsu mājā ir viss, lai pagatavotu konkrētu recepti. Es iesaku izvēlēties brīvāku pieeju: pirmdienas bez gaļas, ceturtdienās zivis, kāda kūciņa svētdienās. Šādi būs vieglāk veidot iepirkumus un racionālās izlietot iegādāto pārtiku. Turklāt tematiskās naktis vakariņām liek justies mazliet īpašāk. ”

Un padomājiet par picām vai sāļajiem pīrāgiem. Ja sestdienas vakarā cepat picu, tad lieciet virsū to, kas pa nedēļu nav apēsts. Ļoti jauks paradums, kā attīrīt ledusskapi. Vasarā picas var nomainīt vrapi, liec tajos dārzeņus, salātlapas, ceptu un strēmelēs sagrieztu gaļu.

Regulāra ledusskapja tīrīšana

Speciālisti iesaka reizi nedēļā pārskatīt savu ledusskapi un pieliekamo. Varbūt tur kaut kur ir aizķēries siera gabaliņš, konservētas pupiņas vai piemirsti tomāti. Taču, ja nepārskatīsi savus krājumus, veikalā vari ieraduma pēc nopirkt vēl sieru, pupiņas un dārzeņus. Esiet kritisks! Daudziem cilvēkiem ēdienu krājumu pārskatīšana ne vien paglābj kādu produktu no nokļūšanas miskastē, bet arī aiztaupa gājienu uz veikalu.

Iekļaujiet pārpalikumus ēdienreižu plānošanā

Cilvēks atver ledusskapi- burkāni, sīpols, gabaliņš žāvētas vistas, olīvas, plauktā vēl stāv grūbas. Nav nekā ēdama, jāiet uz veikalu! Tipisks scenārijs arī jums? Lai izvairītos no pārtikas izmešanas, gatavojat ēdienu no tā, tas jums ir mājās, nevis katru dienu ejat pēc jauniem pārtikas krājumiem! No dažiem kartupeļiem, burkāna, sīpola jau var izvārīt dārzeņu buljonu, ja vēl klāt pieber sauju rīsu vai makaronu, veselīga zupiņa ir gatava. Tāpat daudzus salātus var pagatavot mājās, ja vien ir izdoma un radošums.

Izmantojiet visu dārzeni

Neviens nesaka ēst kartupeļu mizas, taču daudzus dārzeņus mēs apēdam tikai daļēji. Uz pannas sacepts ziedkāposta vai brokoļa kāts garšo lieliski. (izmēģini tos iemarinēt!) Tāpat diļļu kātus nemet ārā, liec tos katlā, vārot zupu. Tāpat var rīkoties ar pārējiem zaļumiem. Un banānu mizas ir lielisks mēslojums dārzam.

Nemet ārā maizi

Sacietējušu maizi var lietderīgi izmantot salātos. Salauz vai sagriez maizi mazākos gabaliņos, apgrauzdē uz pannas vai cepešpannas. Liec klāt dārzeņus, pupiņas, turku zirņus, gaļu un sieru. Salātus aizdari ar majonēzi vai eļļu, kam pielikta klāt citronu sulu.

Radoši izmanto augļus un ogas

Ikviens zina, ka dažiem pārtikas produktiem, īpaši augļiem un ogām, ir īss glabāšanas laiks. Taču par laimi, to izmantošanas iespējas šķiet teju bezgalīgas. Ēd tāpat, kopā ar saldējumu, pankūkām, blendē smūtijam, taisi piena kokteiļus, cep plātsmaizē, vāri ķīseli, ievārījumu vai saldē ziemai. Meklē jaunas receptes, jaunus veidus, kā pagatavot augļus un ogas. Ja jūti, ka zemenes neapēdīsi, tad liec saldētavā un apēd vēlāk. Grūtāk it tikt galā ar avokado, jo tas ātri sabojājas un nav piemērots saldēšanai. Tad zied to uz maizes, liec salātos vai ēd tāpat.

