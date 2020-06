Ļaut sevi sadzelt nātrēm vai dzert nomierinošu tēju? Ārstniecības augu pazinējas padomi

■ Ja cilvēkam ir depresīvs noskaņojums (tā vēl nav slimība atšķirībā no depresijas), tad es kā farmaceite un dabas mīļotāja varu ieteikt, ka pret to strādā visi augi, kas jūs uzrunā. Nu, piemēram, vai tad smaržīgā vijolīte nesaistās ar kaut ko labu un pozitīvu? Tāpēc mans ieteikums šajā laikā ir atrast augus, par kuriem jums gribas smaidīt. Un ejiet dabā! Galvenais līdzeklis pret depresīvu noskaņojumu, vismaz lauku cilvēkiem, ir darbošanās dabā un dabas vērošana. Prieks slēpjas pašā cilvēkā, tikai viņam jāprot to pamodināt, dalīties priekā ar citiem un galvenais – atrast šo prieka avotu.

■ Asinszālei patiešām piemīt spējas uzlabot pašsajūtu un kliedēt drūmo noskaņojumu, taču šis augs nav nemaz tik nevainīgs, un ir daudzi cilvēki, kuri nemaz nedrīkst lietot tās tinktūru vai izvilkumu, padzert tās tēju. Zinu to, jo man tuvākā apkārtnē ir cilvēki, kuriem tā darbojas slikti.



Asinszāle ir ļoti sens un ķīmiski ļoti komplicēts augs, tajā ir ļoti daudz sastāvdaļu. Piemēram, papētot dažādu zāļu tēju sastāvu, redzēsiet, ka parasti tā nav pirmās izvēles augs, un, ja godīgi, asinszāles tēja ne pēc kā negaršo. Taču tās eļļa ir dziednieciska un ļoti labi dziedē pušumus. Asinszāle arī padara gaismas jutīgu, tas nozīmē, ka, to lietojot, jāuzmanās no uzturēšanās saules staros.



■ Raudene – to tautas medicīnā lieto kā nomierinošu augu, taču, ja runājam par depresīvām izjūtām, ne visi nomierinošie augi darbojas kā antidepresanti. Raudenes spēks slēpjas tās ēteriskajās eļļas, tomēr, manuprāt, tās ir daudz spēcīgākas Itālijā augošajās, mūsu klimatā augošā raudenīte ir maigāka.

■ Ārstniecības kumelīte, manuprāt, ir ārstniecības augu karaliene. Tā ir laba gan pret iekaisumiem, gan spazmām, gan brūcēm, turklāt tai piemīt maigs nomierinošs efekts atšķirībā no raudenes, kuras nomierinošā iedarbība var būt par spēcīgu. Protams, ir jāzina nianses, vai apliet vai vārīt kaltētus ziedus vai svaigus, vai lietot ekstrahētu kumelīšu eļļu, bet latviešiem kumelītei ir jābūt labi pazīstamai.

■ Varbūt patiesībā tagad kādam ir vajadzīgs uzmundrinājums, tiesa, šādu augu pie mums nav daudz. Vislabāk zināmie ir eleuterokoks, žeņšeņs, diemžēl manā dārzā to apēda žurkas, un nekas labs tur nesanāca. Toties pie mums labi aug citronliāna, kas bagātīgi ražo ogas, skābas gan, bet ļoti spēcinošas un uzmundrinošas. Der arī visi dārzeņi, kas bagātīgi satur C vitamīnu, piemēram, paprika. Nevar visu laiku sevi tikai nomierināt, reizēm ļaut sevi sadzelt nātrēm ir daudz noderīgāk nekā dzert nomierinošo melisas tēju.

■ Vīgrieze arī nervus nomierina un vienlaikus tonizē. Tās ziedu tēja samazina asinsspiedienu un noņem ar to saistītās galvassāpes. Piemēram, ja esat pārgājienā un nevarat nolikt gulēt savus mazbērnus, aplejiet svaigu vīgriezi un iedodiet padzerties, bērni gulēs kā runči. Savukārt kaltētai vīgriezei piemitīs atkal citas īpašības. Tagad ir modē gatavot augu sīrupus, arī no vīgriezēm, taču sīrupam izmanto ļoti daudz cukura, kas savukārt dod īslaicīgu enerģiju, un tas nez vai būs labi.

