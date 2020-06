Vai dārzeņu mizotājs patiesībā jāizmanto šādi? Video, kas var likt mainīt virtuves paradumus

Tā vietā, lai mizotu burkānu ar dārzeņu mizotāju no augšas uz leju, viņa to nomizojusi, parocīgo rīku nemaz neatraujot no burkāna - abos virzienos.

Tādējādi video autore Liva Daltona burkānu nomizojusi nieka 7 sekunžu laikā. "Tu visu mūžu esi izmantojis mizotāju nepareizi," viņa komentē.

"Man šķita, ka otra asā puse domāta kreiļiem. Pirmo reizi redzu, ka to izmanto šādi," komentē kāds. "Kas tik nenotiek pasaulē! Tagad, kad redzu, kā tas darbojas, man tas noteikti būs jāizmēģina," raksta kāds cits. Pat restorānu pavāri atzīst, ka nekad nav iedomājušies burkānus mizot šādi.

Foto: ekrānuzņēmums no video

Šādi mizot var arī kartupeļus un citus dārzeņus.

Video skatīts jau vairāk nekā 470 tūkstošus reižu.