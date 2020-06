Kā prasmīgi iekārtot dzīvojamo istabu?

Izvēloties dzīvojamās istabas mēbeles, vienlīdz svarīga ir gan to kvalitāte, gan vizuālas izskats, tomēr abos šos faktorus jāprot stingri nošķirt. Tāpat nozīme ir arī tam, kāds būs mēbeļu izvietojums telpā - kā tās tiks savstarpēji saskaņotas, kāds būs kopējais plānojums utt. Izņemot šīs lietas, ir arī daudz kas cits, kas jāņem vērā, iekārtojot dzīvojamo istabu. Lūk, daži padomi, kā to izdarīt prasmīgi un tā, lai šī telpa būtu gan patīkama Jums, gan spētu pārsteigt viesus.

Veiciet aprēķinus

Izmēriet savu dzīvojamo istabu un uzzīmējiet grīdas plānu vai izveidojiet telpas skici. Balstoties uz plānu vai skici, nosakiet iespējamo mēbeļu izvietojumu. To darot, ņemiet vērā to, lai telpā būtu iespējams ērti pārvietoties, savstarpēji svarīgas lietas atrastos netālu viena no otras.

Padoms – izveidojiet aptuveni plānu vai skici arī tam, kādu Jūs vēlaties redzēt savu telpu. Tas sniegs labu priekšstatu un, iespējams, radīs jautājumus turpmākām pārdomām un uzlabojumiem.

Plānojiet un nosakiet dizainu

Kad runa ir par prasmīgu telpas iekārtošanu, dzīvojamās istabas dizains ir viens no svarīgākajiem aspektiem. Plānojiet itin visus aksesuārus – vai tā ir lampa, logs, glezna, paklājs vai pat drēbju skapis, kas novietots viesistabā, ikvienai no šīm sastāvdaļām ir nozīmīga loma kopējā telpas dizainā.

Pat pašas dārgākās un gaumīgākās mēbeles var izskatīties vienmuļi, ja tās netiek saskaņotas ar citiem dizaina elementiem. Interjera dizains ir svarīgs arī tad, kad jāizvēlas telpas elementi, jo tikai tad, kad noteikts vēlamais dizains, iespējams noteikt, vai izvēlētais ir atbilstošs.

Izvēlieties un pieskaņojiet mēbeles un aksesuārus

Pirms ķerties klāt iekārtošanai, jāsāk ar pamatiem – mēbeļu un aksesuāru izvēli un pieskaņošanu telpai. Izvēlieties, kādas mēbeles nepieciešamas Jūsu dzīvojamai istabai. Vai tas ir dīvāns, krēsli, galds, iespējams, arī plaukti vai sekcijas (pirkt internetā), nepārspīlējiet un ņemiet vērā telpas galvenās funkcijas!

Rūpīgi aplūkojiet telpu, lai zinātu, kāda izmēra mēbeles Jums būs nepieciešamas konkrētu funkciju veikšanai.

Izveidojiet plānu

Jau iepriekš minējām, ka vēlams izstrādāt savas dzīvojamās istabas plānu. Tas var būt formāls, taču to var uzzīmēt arī uz parastā papīra. Vislabāk to darīt tieši tad, kad esat noteicis vēlamo dizainu un iekārtojumu.

Lai labāk apskatītu savu dzīvojamo istabu un izprastu savas vēlmes un vajadzības, varat izveidot 3D noformējumu, iekļaujot telpā visu, ko esat plānojis. Lielisks palīgs šajā sakarā var būt interjera dizaineris. Plāns nodrošinās, ka viss svarīgākais tiek apkopots vienuviet un iekārtošana norit raiti!

Apdomājiet funkcionalitāti

Kas ir tas, ko Jūs un Jūsu ciemiņi mēdzat darīt dzīvojamā istabā? Apdomājiet telpas funkcionalitāti, jo tas tiešā mērā ietekmē to, ko nepieciešams novietot dzīvojamā istabā. Ja pamatā mēdzat šajā telpā atpūsties, Jums jādod priekšroka tieši ērtumam, savukārt, ja pamatā mēdzat šajā telpā pulcēties un svinēt, Jums jādod priekšroka tieši ietilpībai.

Vēlaties apvienot abus? Tādā gadījumā skapji interneta veikalā 220.lv ir tieši tas, kas Jums un Jūsu viesistabai vajadzīgs – tie ir ērti un ietilpīgi, tādējādi noslēpj iespējamās nekārtības un sniedz papildu uzglabāšanas vietu!

Pievērsiet uzmanību kvalitātei

Izvēloties mēbeles un aksesuārus, dodiet priekšroku kvalitātei! Mēbeles ir vērtīgs ieguldījums, no kā atkarīga dzīves labklājība. Pievērsiet uzmanību ne tikai izskatam, bet tam, kāda ir šo lietu tehniskā kvalitāte un ilgtspējība. Vēlams to visu iegādāties klātienē, lai varētu apskatīt ikvienas lietas materiālu un uzzināt visus sev interesējošos jautājumus.

Ņemiet vērā – augstas kvalitātes precēm ir salīdzinoši augsta cena, taču to iegāde pavisam noteikti atmaksājas, piemēram, lietošanas ilgumā.

Pieskaņojiet arī citām telpām

Izvēloties dzīvojamās istabas mēbeles, nekoncentrējieties tikai uz dzīvojamo istabu. Jums ir arī jāpārliecinās, vai mēbeles atbilst un/vai papildina arī citas telpas, īpaši, ja Jūsu mājoklim ir atvērts iekārtojums. Neatkarīgi no tā, kādam mērķim paredzēta mēbele, tai vajadzētu būt pievilcīga izskata, jo tieši tas ir pirmais, kas tiek pamanīts.

Nosakiet vienotu tēmu

Izvēlieties un nosakiet ne tikai vispārējo telpas dizainu, bet arī interjera dizaina tēmu, lai telpa harmoniski saplūstu! Ja lemjat par labu, piemēram, eklektiska stila dzīvojamai istabai, tad vēlams izvēlieties visas mēbeles un aksesuārus tieši šajā stilā. Tomēr neaizmirstiet par akcentiem un neuztraucieties, ja kāds no aksesuāriem ir citā stilā – tieši tas mēdz piešķirt telpai ‘’odziņu’’.

Nepārspīlējiet

Nekādā gadījumā nenovietojiet dzīvojamā istabā pārāk daudz mēbeļu, jo tas rada smagnēju nekārtības sajūtu un apgrūtina pārvietošanos. Dzīvojamās istabas iekārtošana patiesībā ir ne tikai sarežģīts, bet arī jautrs process, jo Jūs noteikti jutīsieties satraukts un saviļņots gan tad, kad izvēlēsieties un plānosiet, gan tad, kad redzēsiet fantastisko gala rezultātu un izjutīsiet gandarījuma sajūtu. Ņemiet vērā mūsu padomus un Jums noteikti izdosies!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar 220.lv.