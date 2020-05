Suņus ir viegli saprast caur viņu ķermeņa valodu, te viņi priekā lēkā, aste šaudās uz visām pusēm, te ar actiņām lūdz kādu gardumu. Kaķi ir emocionāli atturīgāki, viņi prieku vai sajūsmu neizrāda tik ekspresīvi, kā to dara suņi. Iespējams tieši tāpēc tiek uzskatīts, ka kaķi saimniekam nemaz nepieķeras, tik vien, kā izsaka pateicību par ēdienu un ūdeni, raksta Theguardian.com.

Mēs varam būt pārliecināti par suņa uzticību, pieķeršanos un mīlestību pret savu saimnieku. Tikmēr par kaķa jūtām var šaubīties. Ja daudziem cilvēkiem patīk kaķu neatkarība, tad citi viņu attieksmē saskata vēsumu, egoismu un patmīlību. Daži kaķu saimnieki tā arī saka, ka kaķis pieglaužas tikai tad, kad ir izsalcis… vai tiešām, ka kaķi ir tik nedraudzīgi?

Tā noteikti, nav! Problēma ir tajā, ka cilvēki no kaķa sagaida to pašu, ko no suņa uzvedības. Tā nekad nebūs, jo kaķi ir savrupi dzīvnieki, kamēr suņi dzīvojuši kopienās ar stingru hierarhiju. Cilvēki arī daudz ilgāk dzīvo kopā ar suņiem, tie tika pieradināti, lai palīdzētu sargāt māju un palīdzētu medīt pārtiku. Kaķim nav tik daudz “funkciju”, tāpēc arī mūsu cilvēces kopdzīve ar peļu junkuriem ir pāris gadu tūkstošu īsāka.

“Suņi ir sabiedriski, kaķi nav. Tā nav nekāda problēma, taču problēma rodas, ka kaķa saimnieks cer, ka kaķis skries sagaidīt mājiniekus, gaidīs tos uzticīgi pie durvīm vai ņaudēs, kad tie dosies prom,” skaidro veterinārārste Kārena Hiestanda. Jāapzinās, ka kaķi ir ne vien nesabiedriski, bet arī pašpietiekami. Viņiem nepieciešams ēdiens un ūdens, taču viņi nenomirs no tā, ka atstāti mājās vieni, kā tas var notikt ar suņiem.

Tā vietā, lai vainotu kaķus, nepieciešams saprast veidu, kā viņi komunicē un pauž jūtas. Kaķi, tāpat kā suņi, komunicē caur ķermeni (arī caur balsi, taču galvenokārt tieši caur ķermeni).

Viens būtisks aspekts, kur suņi ir priekšā kaķim, ir skatiens. Suņi spēj veidot komunikāciju ar acīm, pastāv teiciens “ar kucēna acīm”, “žēlabainām suņa acīm”, kur kaķu skatiens mums paliek nesaprasts un neizzināms. Taču tas nenozīmē, ka kaķim nav jūtu, emociju un pieķeršanās, vienkārši ir citi veidi, kā viņš to izrāda.

Kaķi ar savu saimnieku izveido saikni, bet tā ir atšķirīgāka nekā saimnieka un suņa attiecības. “Ja cilvēks no kaķa negaida suņa rīcību un uzvedību, tad viņš daudz labāk spēs saprast savu mīluli,” uzskata vetārste. Kaķis jūtas piederīgs vietai, mājai un cilvēkiem, kas tur dzīvo. Kaķiem ir svarīgs cilvēks pat tad, ja viņi to neizrāda tik entuziastiski kā suņi.

