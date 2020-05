Ieteikumi, kā pašizolācijas laikā atcerēties par saprātīgu iepakojuma izmantošanu

Saprotams, ka koronovīrusa rezultātā iepakojums tiek novērtēts kā aizsardzība pret vīrusu un arī lielveikalos preces, kuras nav iespējams termiski apstrādāt, piemēram, maize, rieksti vai cepumi, tiek iepakoti papildu iepakojumā.

“Ir jāpatur prātā, ka papildu iepakojums automātiski nepasargā no saslimšanas. Tieši otrādi - plastmasa ir viens no materiāliem, uz kura vīruss saglabājas visilgāk. Arī vienreiz lietojamie cimdi, ja tie netiek pareizi uzvilkti un novilkti, no vīrusa nepasargā. Labāk tomēr nomazgāt vai dezinficēt rokas. Ja neesi mediķis vai nestrādā īpaši riskantos apstākļos, pilnīgi pietiks ar auduma masku, nevis vienreiz lietojamo masku. Turklāt tādā veidā arī palīdzēsi saglabāt maskas tiem, kam tās tiešām ir nepieciešamas,” stāsta Mairita Lūse, Zero Waste Latvija valdes locekle.

Augļus un dārzeņus nav nepieciešams veikalā likt plastmasas maisiņos - tāpēc droši var lietot savus personīgos auduma maisiņus un galvenais mājās pirkumus kārtīgi nomazgāt tekošā, ja nepieciešams, karstā ūdenī. Auduma maisiņus ir ieteicams pēc katra veikala apmeklējuma izmazgāt. Tos var mazgāt kopā ar citām drēbēm veļas mašīnā.

AJ Power Recycling vadītāja Solveiga Grīsle vērš uzmanību atkritumu šķirošanai: “Šobrīd tā ir svarīgāka nekā jebkad, jo pasūtot pārtiku uz mājām, tai nāk līdzi liels daudzums iepakojuma. Pirms izmešanas, iepakojumu nepieciešams izmazgāt un sadalīt pa materiālu veidiem, piemēram, stikla burciņa, metāla vāciņš vai pudeles korķis. Arī ārkārtas stāvoklī atkritumus ir iespējams šķirot, primāri ar apsaimniekotāju starpniecību (daļa šādu opciju piedāvā).”

Iedzīvotāji šobrīd ir aicināti izvērtēt nepieciešamību apmeklēt veikalu un iepirkšanos veikt ne biežāk kā vienu reizi nedēļā. Plānojot iepirkšanās produktu sarakstu, iedzīvotāji aicināti pievērst uzmanību gan iepakojumam, gan pārtikas apjomam - pērkam tikai tik, cik varam apēst, lai radītu pēc iespējas mazāk pārtikas atkritumu. Ja ir pieejams savs dārzs, no pārtikas atkritumiem ieteicams veidot kompostus.

Solveiga Grīsle norāda, ka šajā laikā ir novērojamas izmaiņas atkritumu patēriņā. “Mēs redzam no atkritumu apsaimniekotājiem, ka mainās atkritumu morfoloģija. Kopējais atkritumu apjoms nepieaug, bet samazinās Horeca un palielinās mājsaimniecību atkritumi,” informē S.Grīsle.

Iedzīvotāji šobrīd cenšas sevi nodarbināt ar dažādiem veidiem. Daļa nododas pavasara tīrīšanas darbiem un atbrīvojas no liekām mantām - drēbēm, mēbelēm, elektroprecēm un citām sadzīviskām lietām. Ne visu ir nepieciešams izmest - lietas, kas vēl ir derīgas lietošanai, ir ieteicams ziedot.

Savukārt lietas, kas ir savu laiku nokalpojušas, ir jāizmet tām paredzētās vietās - šķirošanas laukumos vai vienojoties ar savu atkritumu apsaimniekotāju.

Zero Waste Latvija kopā ar AJ Power Recycling aicina izmantot šo laiku jēgpilni un mainīt savu attieksmi pret dabu un resursiem. Vīruss cilvēku dzīves ir būtiski mainījis, taču svarīgi ir domāt par ilgtermiņa lēmumiem un piedomāt pie būtiskā – samazināta atkritumu apjoma, izsverot gan pārtikas, gan nepārtikas pirkumus. Vienkārši un ikdienišķi soļi spēs vairot nozīmīgu ilgtermiņa rezultātu.