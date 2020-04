Laura Grēviņa par jēgpilnu gatavošanu ar bērniem un jauniem ieradumiem virtuvē

Vairāk padomu par to, kā dzīvot taupīgi un veselīgi, lasi šeit:

Jēgpilna gatavošana ar bērniem

Viens no spilgtākajiem pārmaiņu piemēriem – ēst gatavošana un iepirkšanās. Viena lieta, kas šajā laikā ir mainījusies diezgan būtiski, ir mājās ēsto ēdienreižu skaits - šobrīd tās, protams, ir pilnīgi visas ēdienreizes, sākot ar brokastīm, beidzot ar naksniņām. Bērni ēd reizes 5 - 7 dienā (!), un regulāra maltīšu gatavošana aizņem lielu daļu dienas! Nezinu, kā ir citās ģimenēs, bet mūsējā daudz biežāk gatavojam kopā, jo tas ir labs veids, kā jēdzīgi nodarbināt bērnus, kā arī gatavošanas procesā var daudz ko iemācīties! Protams, tas mēdz būt mazliet haotiski, bet bērnu prieks par iesaisti un rezultātu, ir tā vērts! Īpaši bieži virtuvē man vēlas palīdzēt jaunākais dēls, kuram šobrīd ir izteikts "pats" periods. Pirms gatavojat kopā ar maziem bērniem, iesaku visu sasvērt un sagatavot jau pirms tam, lai nesanāk, ka mīklai tiek pievienoti vairāk milti vai cukurs :).

Viss vienā veikalā

Lai gan jau iepriekš mēdzu plānot maltītes ģimenei uz priekšu, šobrīd to daru vēl rūpīgāk, jo īsti nav opcijas ātri ieskriet veikalā pēc trūkstošās sviesta vai makaronu paciņas. Pārtiku mēdzu pirkt internetā, pārsvarā barbora.lv, bet ja dodos uz veikalu - tad ne biežāk kā reizi nedēļā, sastādot iepirkšanās sarakstu, kas balstīts uz izplānotajām maltītēm nedēļu uz priekšu. Tagad jo īpaši novērtēju iespēju vienā veikalā iegādāties visas nepieciešamās preces - ne tikai pārtiku ģimenei, bet arī mājsaimniecībai nepieciešamās lietas, kancelejas preces bērniem, kā arī svaigus ziedus. Visām manām prasībām atbilst arī Maxima XXX veikals, kurā reizi nedēļā, ievērojot visus drošības nosacījumus, var iegādāties visu nepieciešamo par lieliskām cenām ne tikai uz akcijām, bet ilgtermiņā.

Ikdienas rūpes dalītas godīgi uz visu plecu

Regulāra ēst gatavošana gan nav vienīgais jauninājums . Arī mums, kā vairumam ģimeņu, joprojām ir liels izaicinājums apvienot mājās savus darbus ar ēst gatavošanu, bērnu pieskatīšanu, un ik pa laikam arī kāda bērnudārza uzdevumu izpildīšanu. Lai tiktu galā ar mājas uzkopšanas darbiem visā šajā haosā, esmu izprintējusi un pielikusi redzamā vietā grafiku, kas atgādina, ko katram kurā dienā būtu vērts izdarīt - piemēram, gultas jāsaklāj ir katru dienu katram sava, bet grīdas un spoguļus mazgājam reizi nedēļā u.tml. Tādējādi katru dienu tiek izdarīts kāds mazāks un kāds lielāks darbs, bet tas neaizņem vairāk kā pusstundu dienā. Ir ļoti grūti visus mājas uzkopšanas darbus izdarīt vienam cilvēkam, un, ja vien tu nedzīvo viens, noteikti jāiesaista arī partneris un bērni! Galvenais ir par to runāt un vienoties, kurš ko dara, jo katra izpratne par kārtību var būt ļoti atšķirīga.

Laiks sev

Viena lieta, par kuru nevajadzētu aizmirst visu pienākumu gūzmā, ir atrast kādu brīdi, kad pabūt vienam, lai cik grūti tas šobrīd nebūtu. Ja ģimenē esat divi cilvēki ar bērniem, tad ir tikai godīgi sadalīt, kad katrs no jums var doties pastaigā vienatnē, sportot vai palasīt grāmatu aiz aizvērtām durvīm. Mēs ar Tomu esam to ļoti strikti sadalījuši jau no paša ārkārtējās situācijas sākuma. Katrs no mums drīkst reizi dienā padarīt kaut ko viens. Un diemžēl, ja kaut vienu dienu izlaižam, sekas ir jūtamas uzreiz! Tāpat arī esam ieplānojuši sestdienā un svētdienā ik pa laikam "sadalīt" bērnus – piemēram, Toms iet pārgājienā ar vecāko dēlu, es tikmēr kaut ko padaru ar mazāko, jo arī viņiem vienam no otra ir jāatpūšas.

Man joprojām ir dienas, kad šķiet – nekas no tā visa nesanāk, un nav izpildāms. Ir dienas, kad visi grafiki nobrūk! Tomēr cenšos to nepārdzīvot, un atgādinu sev, ka rīt ir jauna diena un jauna iespēja, ka viss vai vismaz daļa no tā, izdosies! Mans padoms visiem – atcerēties, ka visu šobrīd perfekti izdarīt nevar, un nav iespējams izpildīt 100% no ieplānotā! Un tas nekas, arī tā ir labi!

