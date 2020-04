Lieldienas klāt ar pavasara zaļumiem: ko ar tiem vislabāk iesākt un kā pagatavot

“Ir jau diezgan daudz zaļumu gan upmalās, gan pļavās, kur mums nav aizliegts iet. Tikko dodamies dabā, kādu saujiņu zaļumu varam pārnest mājās,” teic Vaira.

Zupa un mērce no zaļiem augiem

Viņa iesaka pamēģināt pagatavot pirmo zaļumu zupu – tas ir pavisam vienkārši. Lieto augus, ko labi pazīstam – nātrītes, kuras jau paaugušās, zaļo arī mārpuķīšu lapiņas. Zupu var vārīt no viena veida augiem, bet iespējams arī likt kopā dažādus zaļumus. “Zaļo arī gārsas mazās lapiņas, tāpat ir pieneņu lapas, ķiplocene, savvaļas lociņi,” stāsta dabas studijas vadītāja un izklāsta zupas recepti.

“Tikko dodamies dabā, kādu saujiņu zaļumu varam pārnest mājās,” aicina dabas velšu zinātāja Vaira Kārkliņa. (Foto: Ģirts Gertsons)

Apcep sīpolu un ķiploku, uz vienu cilvēku vajag pusi kartupeļa, lai zupa būtu tumīgāka. Izvāra mīkstus kartupeļus un dažas minūtes arī sagrieztos zaļumus. Tos var sablenderēt – zupa kļūs skaisti pavasarīgi zaļa. Var baudīt tāpat, bet var pielikt klāt arī sagrieztu vārītu olu un dekorēt ar mārpuķīšu ziediņiem.

“Var pagatavot arī zaļo mērcīti. Sīki sakapā dažādus pavasara zaļumus un samaisa kopā ar jogurtu vai krējumu. Ja gribas mērci kreptīgāku, var pielikt klāt nedaudz sinepju. Ēd ar vārītiem griķiem, makaroniem vai kartupeļiem, mērci tiem pārlej pāri. Gards ēdiens, tieši piemērots Lieldienām,” iesaka dabas velšu zinātāja.

Mērcei var sīki sakapāt dažādus pavasara zaļumus, ko samaisa kopā ar jogurtu vai krējumu. (Foto: no Vairas Kārkliņas arhīva)

Pumpuri veselībai

Šobrīd ir pumpuru laiks, un jāstiprina sava imunitāte šajā trauksmainajā laikā. Papeles pumpurus var vienkārši sakošļāt, var arī sasmalcināt un pārliet ar sālsūdeni – šo tinktūru var izmantot sāls vietā, gatavojot ēdienu. Vēl ir upeņu pumpuri, kuri tāpat stiprina imunitāti, ja ir dārzi, var saujiņu ziedot savai veselībai.

“Šobrīd plaukst rozes – mežrozītes vai vīteņrozes, un jaunie dzinumi ir sarkanvioleti. Tie ir ļoti bagātīgi ar antocianīniem, kas arī stiprina imunitāti. Arī alksnis ir izmantojams, par kuru mums gan šķiet – kur tad to var lietot! Tā pumpuri ļoti stiprina imunitāti. Jāiet dabā un jāskatās, kas plaukst, protams, augi ir jāpazīst. Priežu pumpurus arī var pakošļāt un pagatavot no tiem tinktūru. Kadiķa jaunos dzinumus var lietot,” skaidro Vaira.

Ar zaļo mērci pārlieti un pavasarīgi dekorēti makaroni. (Foto: no Vairas Kārkliņas arhīva)

Laiks jaunām tējām

Viņa pati katru dienu salasa pavasarī uzplaukušās mazpurenītes, ķiplocenes, bet dārzā ēnainā vietā iestādīti lakši. Savvaļā tos plūkt nedrīkst, lakši ir reti un aizsargājami. Var iestādīt arī kastē uz balkona. Lūk, augu savienojums – pieneņu lapas, mazpurenītes, lakši, pumpuri – veselīgi jauktie salāti. Augu jau daudz nevajag, tikai saujiņu, jo visi ir jauni dzinumi un spēcīgāki nekā kultūraugi. Klāt var likt krējumu, jogurtu, eļļu ar ābolu etiķi vai citrona sulu, ko katrs vēlas.

Šajā laikā der arī spēcinošas tējas no svaigiem augiem, pumpuriem, jaunajiem dzinumiem. Vecās, pērnās tējas jau visu ziemu lietotas, un tagad vajag ko svaigu. Arī no gārsas un nātrēm varam pagatavot tēju – no visa, ko daba tagad dod. “Pērnais viss ir beidzies. Ja paliek pāri tējas no pagājušā gada, samaļam, pieliekam klāt sāli, un būs garšaugu sāls, kuru var lietot visu gadu,” atklāj Vaira.

Olas sīpolu un koku mizās

“Olas krāsot var tradicionāli sīpolu mizās, un ļoti labi izdodas. Var arī sīpolu mizas sīki ar šķērēm sagriezt, un šajā gadījumā jāizmanto baltā ola,” turpina Vaira.

Olu apslapina ūdenī un paviļā sagrieztajās sīpolu mizās, tad ietin lupatiņā un vāra. Skaisti, ja ir arī sarkanā sīpola mizas – tad būs dažādas krāsas. Var vārīšanas ūdenim pielikt klāt dažādus augus, tos, kas dod krāsu, kādu lociņu, zaļu lapiņu, zariņu, kas atstās skaistu nospiedumu. “Olu var vārīt arī dažnedažādos augos, arī jaunajās koku mizās skaisti izdodas. Nebūs gan ļoti spilgti, bet dabas krāsas tādas nav, ir dabiskas,” teic Vaira.

Pirmo zaļumu zupa no dabas veltēm. (Foto: no Vairas Kārkliņas arhīva)

Dekorus var veidot ar izdomu

Lieldienu galdam piestāv arī kāds dekors, kur ielikt krāsotās olas. Skaistus rotājumus var izgatavot no bērzu zariem – savīt mazu ligzdiņu. Arī no pērnās zāles iznāk labi – ar diegu vienkārši satin vaļīgu kamolu un izveido ligzdas formu.

“Pērno zāli var satīt aukliņā, un tad būs ar adatu jāsašuj. Varam izveidot dažādas formas, kā šķīvi vai groziņu,” teic Vaira. Iespējams izmantot arī, piemēram, vīnstīgas, kuras var viegli savīt. Var dekorēt ar pirmajiem zaļumiem un veidojumā skaisti ielikt krāsotās olas.

Zaļumam var izmantot arī buksi, bet šim mūžzaļajam krūmam ir diezgan nepatīkama smarža, tomēr, ja neaiztiek, izskatās ļoti skaisti. Tāpat var salasīt vizbulītes, zilsniedzītes, krokusus. “Ziediem gan vajag ūdeni, un tad jāizdomā, kā piestiprināt trauciņu, vai vienkārši ziedus ieliek zaros un pietin ar sūniņu tā, lai var padzerties, jo pavasara augiem ļoti gribas dzert. Var arī izveidot Lieldienu vainadziņu no lokaniem zariem un savīt tikai ar rokām, bez nekādiem instrumentiem. Izveido apli un ieloka zaru pēc zara. Var ievīt vītolu vai kārklu lokanos pūpolzarus, ielikt putna spalviņu, un būs mazs, skaists dekoriņš,” skaistas Lieldienas novēl Vaira Kārkliņa.

Olu apslapina ūdenī un paviļā sagrieztajās sīpolu mizās, tad ietin lupatiņā un vāra. (Foto: no Vairas Kārkliņas arhīva)