■ Kartupeļus vēlams stādīt katru gadu citā vietā. Tas palīdzēs samazināt slimības ierosinātāju un Kolorado vaboļu izplatību. Nevajadzētu arī stādīt vietā, kur iepriekšējā gadā auguši tomāti vai saldie pipari, jo tiem kā nakteņu dzimtas augiem ir kopīgi kaitēkļi un slimības.

■ Kartupeļu zemei jābūt irdenai – augam patīk rušināšana. Labi, ja rudenī zeme ir mēslota ar kūtsmēsliem vai kompostu. Pavasarī nemēslo, jo tas var izraisīt kraupja bojājumus jaunās ražas bumbuļiem. Ja lieto minerālmēslus, tos nelielā devā ieber vagās stādīšanas laikā.

■ Bojātus bumbuļus stādīšanai neizmanto! Ja kartupelis ir nošķelts, bet brūce sadzijusi, tas stādīšanai der, bet iepuvušus zemē neliek.

■ Labākais stādīšanas laiks – kad ābeles zied. Kartupelim patīk silta zeme. Senāk kartupeļus stādīja arī, kad pa lauku jau varēja staigāt basām kājām. Iestādītiem aukstā zemē, bumbuļiem var būt apgrūtināta dīgšana. Ja gribas agrāku ražu, kartupeļiem jābūt diedzētiem (par diedzēšanu stāstījām iepriekš), tad arī vēsākā augsnē kartupelim būs spars augt.

■ Mazākās platībās var stādīt bumbuļus, ar lāpstu ierokot zemē apmēram 10 cm dziļi. Augsne jārušina ar grābekli, lai neļautu augt nezālēm. Kad kartupeļi izdzīs pirmos asnus, tie ar grābekli jāaprušina, augsni virzot virsū asniem.

■ Kartupeļus stāda vagās pēdas attālumā citu no cita. Ja sēklas materiāls ir sīks vai arī vēlies mazākus kartupeļus, stādi ciešāk, bet lielākus sēklas kartupeļus – nedaudz tālāk citu no cita. Aizvago. Pēc nedēļas vagas nogrābj ar grābekli vai pieecē. Šādi tiek traucēta nezāļu augšana, irdināta augsne, kā arī samazināts attālums no augsnes virskārtas līdz bumbulim, ļaujot tam labāk sasilt. Ecēšanu var atkārtot vairākas reizes, līdz virs augsnes parādās asni.

■ Līdz sadīgšanai kartupelim mitrums nav vajadzīgs – dīgšanu nodrošina mātes bumbulis, un papildu laistīšana nav nepieciešama.

■ Kad kartupelis ir izdīdzis, sāk vagot, augsni ceļot augšup ap asnu. Turpmāk vago atkārtoti, kamēr laksti sakļaujas starp vagām. Vagošana un ecēšana palielina augsnes irdenumu, iznīcina sadīgušās nezāles, pievada saknēm gaisu, un kartupelis nenosmok.

