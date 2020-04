Īsta Lāču rupjmaize no 100% rudzu miltiem - pilnvērtīgam uzturam ārkārtējā situācijā

Īsta rudzu maize – viens no bagātīgākajiem vitamīnu un šķiedrvielu avotiem

Pārsteidzoši, bet izrādās, ka tieši pēc senām un tradicionālām receptēm ceptā maize kā pārbaudīta vērtība var sniegt lielu daļu no nepieciešamajām uzturvielām, nodrošinot spēku, enerģiju un izturību.

Ja cepot rudzu maizi, ir ievērotas latviešu senākās tradīcijas, bet pats galvenais - izmantota ilga daudzpakāpju raudzēšana, tad rezultātā rodas gan izkoptas garšas īpašības, dabiska spēja ilgi uzglabāties un mums tik svarīgie vitamīni. Svarīgi arī tas, ka Lāču rudzu maizes sastāvam netiek pievienoti kvieši milti, tajā ir tikai un vienīgi 100% rudzu milti, kā arī netiek pievienots raugs. Jā, šāds raudzēšanas un cepšanas process prasa izcilu meistarību un zināšanas - tā mēs Lāčos strādājam jau 26 gadus!

Pēc “Lāču” ceptuves īpaša pasūtījuma tika veiktas rudzu maizes sastāva analīzes dažādās laboratorijās un rezultāti pārliecinoši apstiprināja - rudzu maizes rika satur cilvēka organismam tik nepieciešamās uzturvielas. Kas izskaidrojams ar to, ka tiek izmantots dabīgais ieraugs, un ilgstošajā raudzēšanas procesā dabīgā veidā rodas ievērojami lielāks daudzums B, E un PP grupas vitamīni, minerālvielas un organiskās skābes.

Mūsdienās arī vairs nav jāuztraucas par garšas vienveidību, izvēloties rudzu maizi kā ikdienas maltītes sastāvdaļu, jo sviestmaize vairs nav tikai maizīte ar sviestu- var droši dot vaļu fantāzijai un likt uz maizes visu, kas garšo un ir veselīgs. Rudzu maizīte draudzējas ar itin visu - zaļumiem, dārzeņiem, gaļu un visdažādākajiem sieriem. Līdz ar to tradicionālā sviestmaize var kļūt par pilnvērtīgu un bagātīgu maltīti, jo īpaši, ja maizes rika nāk no Lāču Lielā kukuļa.

Kā uzglabāt maizi ilgākām laika periodam?

Ļoti vienkārši – droši lieciet to saldētavā un, izņemot to no ledusskapja, maizīte atkal būs kā svaiga!

Kā mājas apstākļos tikt pie siltas un smaržīgas rudzu maizes rikas?

Ja ir vēlēšanās mājās baudīt siltu rudzu maizīti, atliek tikai to ielikt tosterī un pielāgot temperatūras režīmu, paturot to rudzu maizes riku nedaudz ilgāk. Rezultātā iegūsim siltu, smaržīgu un mīkstu gardo rupjmaizes riku.

Kā iegādāties Lāču maizi un pārējo ceptuves produkciju, paliekot mājās?

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu labāku pieejamību Lāču ceptuves produkcijai arī krīzes situācijā, aicinām zvanīt un veikt pasūtījumu, zvanot uz informatīvo tālruni +371 66047551, savukārt jau tuvākajās dienās būs iespējams veikt arī pasūtījumus internetā ar piegādi mājās.

Daži vērtīgi fakti par rudzu maizes īpašībām

PAAUGSTINA ORGANISMA AIZSARGSPĒJU

Rudzu maizītē esošais Magnijs un B grupas vitamīni paaugstina organisma aizsargspēju pret slimībām. Apēdot 3 šķēlītes 100% rudzu miltu maizes ( jeb 170g – 200g), mēs varam uzņemt nozīmīgu daļu no ik dienas nepieciešamā vitamīnu un minerālvielu daudzuma.

UZLABO VIELMAIŅU UN PALĪDZ CĪNĪTIES PRET LIEKO SVARU

Antioksidantu, B grupas vitamīnu un olbaltumvielu komplekss, ko satur rudzu maize, ir lielisks palīgs cīņā pret lieko svaru, jo uzlabo vielmaiņu. Turklāt tajā esošās šķiedrvielas radīs sāta sajūtu un samazinās apetīti maltīšu starplaikos.

NODROŠINA ORGANISMAM LIELĀKU IZTURĪBU UN SPĒKU

Šķiedrvielu jeb ogļhidrātu uzņemšana svarīga ne tikai sportistiem vien! Rudzu maizītes iekļaušana ikdienas maltītēs piešķirs organismam lielāku izturību un spēku, nostiprinās imunitāti un palīdzēs cīņā ar saslimšanām.

NORMALIZĒ HOLESTERĪNA UN CUKURA DAUDZUMU ASINĪS

Rudzu maizē esošās šķiedrvielas ir ārkārtīgi vērtīgas - palīdz normalizēt holesterīna un cukura daudzumu asinīs.

PALĪDZ UZTURĒT LABU MUTES UN ZOBU VESELĪBU

Jā, lai cik pārsteidzoši neizklausītos, bet arī labai mutes un zobu veselības uzturēšanai ir svarīgi ēst rudzu maizi, jo tiks nodrošinātas tik vajadzīgās šķiedrvielas, turklāt maizes ēšana masē smaganas.

Ņemiet vērā, ka pēc maizes ēšanas obligāti jāiztīra zobi, jo maizes mīkstumiņam ļoti patīk pielipt pie zobiem!

Stipriniet imunitāti un ēdiet veselīgi! Rūpējieties par savu, bērnu un vecāku veselību, izvēloties īstu 100% rudzu maizi no Latvijā audzētiem rudziem.

Mēs esam stipri ļaudis, jo mums ir TĀDA maize. Lāču maize.

Veseli ēduši!

