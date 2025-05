Parādu piedziņa, darba stundu uzskaite un tirdzniecība internetā: kādas izmaiņas gaidāmas nodokļu sistēmā

Pēc VID datiem, 2023. gada beigās parādi zem 15 eiro bija 37 440 nodokļu maksātājiem, kas ir 21,1% no kopējā parādnieku skaita. Taču šādiem parādiem bija nepieciešami tikai 0,02% no kopējās nodokļu parāda summas - 0,12 miljoni no 536,96 miljoniem eiro.