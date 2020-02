5 lieliskas palīgierīces mājokļa uzkopšanā

Kā izvēlēties īstos palīgus mājokļa uzkopšanai?

Mājas tīrīšanas piederumu svarīgākās īpašības ir pieejamība, vērtība un efektivitāte.

Pieejamība - vai Tev tas tiešām ir vajadzīgs?

Veikalu plauktos atrodamas dažādas palīgierīces, kas var būt noderīgs palīgs patīkamas vides uzturēšanā.

Tomēr, lai izvairītos no liekiem tēriņiem, vispirms izvērtē, vai konkrētā prece atbilst Tavām finansiālajām iespējām, vai to izmantosi pietiekami bieži, lai nozīmīgais ieguldījums vispār atmaksātos. Šie ir jautājumi, ko daudzi, pērkot palīgierīces, vispār aizmirst.

Vērtība - vai pirkums ir tā cenas vērts?

Kāda ierīce kalpos ilgāk un sniegs Tev lielāko atdevi par ieguldīto naudu? Putekļsūcēja iegāde par 50 eiro varētu šķist lielisks darījums, bet to nevar saukt par izdevīgu, ja tas Tava mājokļa grīdu atstāj netīru vai pēc mēneša sabojājas.

Domājot par preces vērtību, ir jāapskata ne tikai tās cena. Uzdod sev šos jautājumus un, ja nezini atbildes uzreiz, veic izpēti:

● Cik labi ierīce veic savu darbu?

● Vai šī prece ir kvalitatīva, vai tā kalpos ilgi?

● Kādus ieguldījumus prasa tās uzturēšana?

Salīdzini atbildes uz šiem jautājumiem ar cenu zīmi, lai noteiktu, vai piederumam ir laba vērtība.

Efektivitāte - vai tīrīšanu var paveikt ātri?

Domājot par efektivitāti, apsver šos jautājumus:

● Cik daudz laika šobrīd pavadi uzdevumam, kurā šī palīgierīce palīdzēs, un cik daudz laika tas ietaupīs?

● Vai ierīce ir ērti lietojama, vai tā ir vienkārši tīrāma?

● Vai ierīce aizņem daudz vietas, kur Tu viņu novietosi?

Šie jautājumi palīdzes saprast, cik daudz laika Tev jāpavada (un cik daudz laika vari ietaupīt), izmantojot konkrēto ierīci.

Noderīgi palīgi mājokļa uzkopšanā

Turpinājumā nedaudz vairāk par piecām lieliskām palīgierīcēm, kas atvieglos mājokļa uzkopšanas darbus.

Putekļu sūcējs

Viens no efektīvākajiem palīgiem, protams, ir putekļu sūcējs. Tie šobrīd pieejami plašā izvēlē, lai katrs varētu izvēlēties savām prasībām atbilstošāko risinājumu. Šobrīd arvien populārāki kļūst putekļu sūcēji - roboti, tomēr vēl aizvien daudzi dod priekšroku arī citiem putekļu sūcēju veidiem.

Svarīgākie aspekti, kam pievērst uzmanību, izvēloties putekļu sūcēju, ir:

● Tā veids un specifika;

● Manevrēšanas iespējas;

● Vada garums;

● Caurules veids

Izvēloties prasībām atbilstošu putekļu sūcēju, mājokļa grīdu uzturēt tīru būs daudz vienkāršāk.

Tvaika slota

Noderīga palīgierīce ir arī tvaika slota. Tā nodrošina ne vien augstu tīrības līmeni, bet arī telpas dezinfekciju. Izmantojot tvaika slotu, tiek iznīcinātas arī baktērijas, putekļu ērcītes un pelējuma sēnītes. Kas vēl svarīgi - šī palīgierīce ir videi draudzīga, jo tās efektīvai izmantošanai nav vajadzīgi ķīmiski tīrīšanas līdzekļi.

Mops grīdas uzkopšanai

Ikdienas uzkopšanas darbiem noderīgs ir mops. Arī šajā ziņā izvēle ir daudzveidīgi - nopērkami dažāda tipa mopi. Katram ir sava specifika, tādēļ, izvēloties piemērotāko risinājumu, rūpīgi jāizvērtē savas prasības un vajadzības.

Galvenās mopa priekšrocības ir spēja vienlaikus izslaucīt vai izmazgāt lielāku platību, turklāt grīda nožūst ātrāk. Arī mops izžūst ātrāk, nekā parastā lupata.

Putekļu slotiņa ar teleskopisku kātu

Putekļu notraukšanai no dažādām, arī grūti pieejamām, virsmām noderēs putekļu slotiņa ar teleskopisku kātu. Atkarībā no izvēlētā modeļa, slotas kāts var būt regulējams, līdz ar to vienkāršāk pielāgojams individuālām vajadzībām.

Robots - logu tīrītājs

Ierīce, kas efektīvi tīra ne tikai logus, bet arī cita veida virsmas. Tas ir ērti lietojams un videi draudzīgs risinājums, aprīkots ar dažādiem tīrīšanas režīmiem un tālvadības pulti. Robots nerada skrāpējumus uz stikla virsmas, neatstāj nospiedumus un garantē lielisku rezultātu.

Izvēloties piemērotas uzkopšanas ierīces, mājokļa uzkopšanas darbi veiksies raitāk un efektīvāk. Izvērtē savas vajadzības, lai piemeklētu īstos risinājumus!

