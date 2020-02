Kā pievienot čekus gada ienākumu deklarācijai? Viegli un saprotami padomi

Čekus gada ienākumu deklarācijai var pievienot, izmantojot tam speciāli izveidotu VID mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”.

Sākotnēji tā ir jālejupielādē savā telefonā no “AppStore” vai “Google play” (atkarībā no ierīces, kuru lietojat).

Pēc lietotnes lejupielādes tajā nepieciešams autentificēties, izmantojot savu VID piešķirto EDS lietotājvārdu un paroli vai QR kodu, kurš atrodams savā EDS profila “QR kods autentifikācijai mobilajā aplikācijā” sadaļā.

Sīkāk šo procesu izskaidrojam video.

Kam un kad jāiesniedz ienākumu deklarācijas?

Kā līdz šim, personām, kurām gada ienākumu deklarācija jāsniedz obligāti, tas jāizdara laika periodā no 1. marta līdz 1. jūnijam.

Ja gada ienākumi pārsniedz 55 000,00 EUR, tad deklarācija jāiesniedz no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Gan brīvprātīgās, gan obligātās ienākumu deklarācijas iesniegšanas gadījumā par katru gadu jāiesniedz atsevišķa gada ienākumu deklarācija.

Valsts amatpersonām deklarācija par 2019. gadu ir jāiesniedz līdz 1. aprīlim (ieskaitot).

Deklarācijas iesniegšana, izmantojot VID EDS, ļauj ietaupīt laiku, jo deklarācijā automātiski tiks atspoguļoti Jūsu gūtie ienākumi, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem no iepriekšējiem gadiem.

Automātiski no datu bāzēm deklarācijā tiek ielasīta informācija par augstskolām veiktajiem maksājumiem, iemaksām privātajos pensiju fondos, veselības un dzīvības apdrošināšanu.

Kā vienkāršoti aizpildīt ienākumu deklarāciju:

Kā detalizēti aizpildīt ienākumu deklarāciju: