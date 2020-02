Ko vēl var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā?

1. Virtuves švammītes un trauku birstītes.

Gan birstes, ko izmanto trauku mazgāšanai, gan švammītes, ar kurām tīra izlietni, plīti un citas virsmas, ir ideāla mājvieta dažādām nelabām baktērijām, turklāt jau pēc neilgas lietošanas, ja netiek kārtīgi izmazgātas, sāk nepatīkami smakot. Vismaz reizi nedēļā, ja ne vēl biežāk, ieliec tās trauku mašīnā kopā ar traukiem, lai izmazgājas.

2. Bērnu rotaļlietas.

Mīkstās rotaļlietas itin labi var izmazgāt veļas mašīnā, bet lego klucīšus un dažādas plastmasas mantiņas, kas nošmulētas un kam piekaltušas ēdienu un produktu atliekas, vienkāršāk un ātrāk var nomazgāt trauku mašīnā – tad nevajadzēs tērēt laiku, lai katru cītīgi noberztu. Mazgāšanai piemērotāka būs 45 grādu temperatūra, bet sīkākus priekšmetus ieber smalkveļas mazgāšanai paredzētā maisiņā – tad tie nepazudīs un nekur neiesprūdīs.

3. Mājdzīvnieku barības traukus un spēļlietas.

Arī mīļā suņa un kaķa barības bļodiņas un dzeramtraukus var kārtīgi nomazgāt trauku mašīnā. Tāpat jūrascūciņu un citu mājdzīvnieku ēdienu trauciņus, kā arī gumijas un plastmasas rotaļlietas, ar ko dzīvnieki spēlējas. Mazgājot kaķa nošmulēto bumbiņu un suņa nosiekalotos mākslīgos kauliņus un putnus, un citas mantiņas, ieteicams pievienot kādu dabīgu dezinficējošu līdzekli.

4. Virtuves tvaika nosūcēja restītes.

Tvaika nosūcēja filtrā ātri vien sakrājas tauki un netīrumi, un, ja filtrs ir gatavots no metāla, to vairumā gadījumu var arī mazgāt. Lai nebūtu jānopūlas, cenšoties to notīrīt ar suku, var pamēģināt pāris reižu pēc kārtas mazgāt trauku mašīnā. Jo regulārāk filtru tīrīs, jo vieglāk varēs atbrīvot to no taukiem.

5. Putekļsūcēja filtru.

Ja putekļsūcēja filtrs ir gatavots no ūdensizturīga materiāla, to ne tikai var, bet pat ir ieteicams regulāri mazgāt trauku mašīnā, jo tur no filtra izskalo arī tās sīkās putekļu daļiņas, ko, vienkārši izklapējot, nevar dabūt laukā. Dažkārt ir jūtams, ka pēc istabas iztīrīšanas ar putekļsūcēju telpā vējo ne visai patīkams aromāts, taču, ja filtru izmazgā trauku mašīnā, tad – tieši otrādi – istaba smaržo svaigi.

6. Zobu suku un ziepju trauciņus.

Katru reizi, kad pēc trauku salikšanas mazgājamā mašīnā paliek kāda brīva vieta, der iemest aci vannas istabā – varbūt pienācis brīdis, kad jāiztīra zobu suku trauciņi, ziepju gabaliņu paliktņi un citi higiēnas piederumi. Arī tos var ielikt trauku mašīnā, ja vien tie ir gatavoti no plastmasas, keramikas un metāla. Ja tie ir piemēroti mazgāšanai augstākā temperatūrā par 60 grādiem, tie tiks arī dezinficēti.

