Biežākās un dārgākās likstas, kas pērn piemeklējušas Latvijas iedzīvotājus

Biežākie riski mājoklī - cauruļvadu plīsumi

Mājokļu apdrošināšanā liela daļa (59%) no 2019. gadā pieteiktajiem apdrošināšanas gadījumiem bija saistīti ar cauruļvadu plīsumiem, kas izraisīja ūdens noplūdi mājoklī. Par bojājumiem, kas radušies šādā veidā, mājokļa īpašniekam vidēji tika izmaksāti 1022 eiro, bet lielākā izmaksātā atlīdzība - 11 530 eiro. Tāpat salīdzinoši bieži atlīdzības pieteiktas nejauši bojātu sadzīves ierīču gadījumā (14%), piemēram, plīsusi plīts keramiskā virsma vai kritiena rezultātā bojāts televizors. Šādā gadījumā vidēji izmaksātā summa bija 453 eiro, bet lielākā izmaksātā atlīdzība - 3039 eiro.

Tāpat Latvijā neiztikt arī bez dažādām dabas parādību izraisītām likstām, no kurām biežākās - vēja un lietus plūdu izraisītas. Lai arī kopumā no visiem pieteiktajiem apdrošināšanas gadījumiem šādi - dabas stihiju radīti bojājumi - veido tikai 5%, tomēr izmaksātās summas ir ievērojamas. Vidējā izmaksātā atlīdzība pērn bija 1223 eiro, taču lielākā atlīdzība, kas pērn izmaksāta mājokļa īpašniekam, par stipra lietus laikā radītiem plūdiem sasniedz 6 621 eiro, savukārt par vēja radītiem zaudējumiem - 7376 eiro. Būtiskākos materiālos un finansiālos zaudējumus, protams, rada uguns nelaimes, kas pērn bijušas tikai 3% no pieteiktajiem apdrošināšanas gadījumiem, taču lielākās izmaksātās atlīdzības apmērs sasniedza 216 186 eiro.

KASKO apdrošināšana - no auto zādzības līdz bojātai riepai

Visbiežāk auto tiek bojāti divu vai vairāku auto sadursmēs, sadursmēs ar dažādiem šķēršļiem vai meža dzīvniekiem. Tā pērn katrs otrais no pieteiktajiem KASKO apdrošināšanas gadījumiem bija saistīts ar automašīnas bojājumiem, kas gūti tieši šādos ceļu satiksmes negadījumos. Vidējā izmaksātā atlīdzības summa bija 1300 eiro, savukārt lielākā izmaksātā atlīdzība pēc auto sadursmes bija vairāk nekā 29 500 eiro. Tāpat salīdzinoši bieži (33% gadījumu) autovadītājiem bijusi nepieciešama diennakts tehniskā palīdzība, lai iedarbinātu auto, nomainītu bojātu riepu vai evakuētu ceļā salūzušu auto, kas vidēji autovadītājam būtu izmaksājusi 75 eiro, ja auto nebūtu KASKO apdrošināšana. Savukārt teju katrs piektais (18%) apdrošināšanas gadījums bija saistīts ar automašīnu logu bojājumiem, un vidējā izmaksātā atlīdzība šādos gadījumus bija 340 eiro, taču bija arī gadījumi, kad izmaksātā atlīdzība sastādīja 1000 un vairāk eiro. Lai arī ar zādzībām saistītie apdrošināšanas gadījumi bija skaitliski nedaudz (2%), tomēr izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības parasti sastāda ievērojamas summas. Tā pērn lielākā izmaksātā atlīdzība par auto zādzības gadījumu sasniedza 24 300 eiro.

Traumas visbiežāk gūtas sadzīviskās situācijās

Apdrošināšanas atlīdzība visbiežāk tikusi izmaksāta par tādām traumām, kā muskuļu un saišu bojājumiem, sasitumiem, šūtām brūcēm, pirkstu, ribu un potīšu lūzumiem un izmežģījumiem. Vidējā atlīdzība traumu gadījumos pārsniedz 300 eiro. Smagākās traumas gūtas, krītot no augstuma un ciešot ceļu satiksmes negadījumos. Atlīdzības šajos gadījumos sasniedz 9 000 eiro. Visbiežāk traumas tika gūtas sadzīves negadījumu rezultātā (72%), sporta aktivitāšu laikā (10%), darba traumas (9%) un transporta negadījumu rezultātā (6%). Savukārt dzīvības apdrošināšanas atlīdzību izmaksu biežākie iemesli bija asinsrites slimību (35%) un audzēju izraisīta nāve (26%). Lielākā atlīdzība pārsniedza 40 000 eiro.

Likstas ceļojumu laikā

Ceļojumu apdrošināšanā visbiežākie riski saistīti ar ceļojuma atcelšanu vai tā izmaiņām grafikā dažādu iemeslu dēļ (31%), par ko vidējā atlīdzība pērn bija 491 eiro. Salīdzinoši regulāri saņemti arī atlīdzības pieteikumi par bagāžas bojājumiem vai zādzību (27%), par ko izmaksātā vidējā atlīdzība mērāma 425 eiro, savukārt lielākā izmaksātā atlīdzība sasniedz pat 2 500 eiro. Tāpat teju trešdaļai (28%) ceļotāju bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība, un vidējā izmaksātā atlīdzība par ārstēšanos ārvalstīs bija 395 eiro, bet lielākā izmaksātā atlīdzība par ārstniecības izdevumiem ceļojuma laikā bija 25 037eiro.