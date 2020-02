Dārza darbi februārī: dārzkopjiem jāņem vērā, ka pavasaris šogad būs ļoti agrs

Sakņu dārzs

Pašlaik izskatās, ka nekādi lielie aukstumi vairs nebūs; pavasaris būs ļoti agrs, un tas visiem dārzkopjiem ir jāņem vērā. Tāpēc jau februāra beigās jāsāk sēt augus, kam ir nepieciešams ilgāks dīgšanas un stādu augšanas laiks. Piemēram, puraviem bieži vien dēsti netiek audzēti pietiekami ilgi, līdz ar to stādi nav spēcīgi. Tieši tāpat ir ar selerijām. Protams, ikvienam stādiņam ir nepieciešams papildu apgaismojums un siltums.

Pirms sējas ir jāizvēlas piemērotākais kūdras substrāts un rūpīgi jāizlasa norādījumi uz sēklu paciņas. Mēneša beigās jāsāk domāt par tomātu, baklažānu un paprikas sēju, jo to dēstiem ir ilgs augšanas laiks – nedaudz vairāk par 2 mēnešiem. Ideāli, ja dēsti tiek audzēti apsildāmajā siltumnīcā. Nedaudz stādu, protams, var izaudzēt arī uz palodzes, bet tad jāsagādā papildu apgaismojums, tomēr nav garantijas, ka visas sēkliņas izaugs kvalitatīvi.

Toties uz palodzes ļoti sekmīgi var audzēt dažādus mikrozaļumus – saulespuķu sēklas, lēcas, zirņus, no kuriem iegūt pirmos sezonas zaļumus. Arī sīpollokus var steidzināt uz palodzes. Ja mājās nav speciālās dēstu kastes, gan sīpolloku, gan dēstu audzēšanai ļoti labi var izmantot olu paletītes, ko piepilda ar atbilstošu substrātu.

Košumdārzs

Siltais laiks var veicināt ziemciešu pamošanos, parasti gan tas ir nenomulčētās dobēs. Mulčētās dobēs augi daudz stabilāk sagaida pavasari, un bažas par apsalšanu ir krietni mazākas. Ja jaunie dzinumi jau ir izlīduši, jāseko līdzi laika prognozei un, ja sola salu, asni jāpiesedz, lai tos pasargātu no apsalšanas.

Ja ziemcietes ir apsegtas, nekādā gadījumā pagaidām nevajag ņemt nost pārsegus – kaut arī jau ir pavasarīgs laiks, marts var nākt ar pavisam citādiem laikapstākļiem.

Iespējams, daudzviet dārzā krājas ūdens, var izrakt notekgrāvīšus, taču jāpatur prātā, ka pavasarī zeme ļoti ātri izkaltīs, jo tai nebūs iespējas uzsūkt mitrumu, ko citkārt nodrošina lēna sniega kušana.

Lai arī šogad zāle aug pat ziemā, šis nav īstais laiks, lai to pļautu, jāgaida līdz pavasarim. Toties tagad ir īstais brīdis, lai apkoptu zāles pļāvēju.

Dažādiem košumkrūmiem – ceriņiem, spirejām – var sākt izgriezt liekos zarus un veidot vainagus. Ja košumkrūmu izgriešanu sāks jau februāra beigās, pavasarī būs vieglāk, jo tāpat būs ļoti daudz darbu.

Augļu dārzs

Joprojām jāseko līdzi meža zvēriem. Ja tuvojas sala un aukstuma periods, ir nepieciešama putnu papildu barošana. Pašreizējos apstākļos putnus barot nav nepieciešams, viņiem pietiek ar to barību, ko paši atrod, un nav nepieciešams viņus izlutināt.

Pašlaik ir ideāli apstākļi, lai veidotu augļkoku vainagu kopjošos un atjaunojošos griezumus. Pirms griešanas augļkoki un krūmi ir rūpīgi jāapskata, vai pumpuri nav piebrieduši. Ja jau ir redzamas zaļas lapu maliņas, griešanas darbi jāatliek, jo nevar zināt, kā šādi krūmi pārdzīvos iespējamus aukstuma periodus. Ja nekas neliecina, ka krūmiņš vai koks jau ir izgājis no miera perioda, droši var izgriezt nevajadzīgos zarus.

Februārī ir pēdējais laiks, lai izgrieztu arī sausseržu un kizilu nolūzušos un sausos zarus, tomēr tāpat ir jāpievērš uzmanība, vai augi jau nav pamodušies no ziemas miega.

Lai griešana būtu patīkama, ir vērts iegādāties pusprofesionālos instrumentus. Dārzkopim ar tādiem daudz vieglāk strādāt, un tie ilgāk kalpo.

Istabas augi

Februāris ir skaists mēnesis, jo zied kaktusi. Istabas augus varētu sākt nedaudz vairāk laistīt, tomēr ar to jābūt ļoti uzmanīgam. Laiks joprojām ir ļoti tumšs, jo nav no sniega atstarotās gaismas. Istabas augus pašlaik nevajag papildus mēslot, lai sekmētu to intensīvu augšanu. Izņēmums varētu būt amariļļi, kas gatavojas ziedēt.

