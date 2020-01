Kā izraudzīties vislabāko gāzes balonu?

Jau vairākus gadus Latvijā notiek pakāpeniska pāreja uz jaunā modeļa tērauda gāzes baloniem. Vairs nav iespējams saņemt uzpildītu gāzes balonu, kas ir vecāks par 40 gadiem. Taču joprojām tiek izmantoti 50 litru tilpuma sarkanie gāzes baloni.

Lai sāktu lietot jaunā veida gāzes balonus, klientam tas ir jāiegādājas vai jāiznomā no gāzes uzpildes kompānijas. Jaunie gāzes baloni ir daudzkrāsaini – lai vieglāk atšķirt, kura kompānija ir atbildīga par konkrēto gāzes balonu.

Gāzes baloni ar tilpumu virs 40 litriem

Pērkot jaunu gāzes balonu, kura tilpums ir lielāks par 40 litriem, ir jāizraugās viens konkrēts uzņēmums, pie kura turpmāk tukšo balonu apmainīsi pret pilnu. Gāzes balonu izmērs ir atšķirīgs katram uzņēmumam, piemēram, SIA AGA piedāvā iegādāties un uzpildīt 41 litra gāzes balonus, citas kompānijas apkalpo 46 litru tilpuma gāzes balonus. Ņem vērā – ja ir tukšs pelēks 41 litra tilpuma gāzes balons, ir jādodas pie tās firmas, kurai ir šādas krāsas gāzes baloni; nevar pelēku tukšo balonu samainīt pret pilnu citas krāsas gāzes balonu!

27 litru tilpuma gāzes baloni

Mazos, 27 litru tilpuma gāzes balonus var apmainīt jebkura uzņēmuma gāzes apmaiņas punktos vai pie šo uzņēmumu sadarbības partneriem, pretī saņemot konkrētā uzņēmumā pildītu gāzes balonu. Pēc tam kompānijas savstarpēji samainās ar savas krāsas gāzes baloniem. Tas tiek darīts, lai katras gāzes uzpildes kompānijas tarā būtu krāsai atbilstošā uzņēmumā pildītā gāze. Piemēram, zilu 27 litru tilpuma gāzes balonu var apmainīt pret pelēku tāda paša tilpuma.

Gāzes balonus var arī iznomāt. Pēc speciālista novērojumiem, uz šādu pakalpojumu piesakās tie, kas gāzi izmanto sezonāli, piemēram, vasarnīcā. Ja gāzes balons ir nomāts, tas ir uzņēmuma īpašums un tukšu pret pilnu drīkst mainīt tikai konkrētā uzņēmuma apkalpošanas vietā.

Kāpēc jaunie ir labāki?

Pildot balonus pēc piederības, ikviens uzņēmums atbild par gāzes uzpildes kvalitāti un pārliecinās par gāzes balona drošību. Par vecā modeļa sarkanajiem gāzes baloniem neviens konkrētu atbildību neuzņēmās, tie netika rūpīgi iztīrīti pirms jaunas gāzes uzpildīšanas. Līdz ar to nereti, pakratot tukšu gāzes balonu, bija sajūta, ka iekšā vēl ir gāze – tie bija gāzes nosēdumi, par kuriem bija samaksāts, bet ārā no balona šo gāzi dabūt nevarēja.

Tieši tāpēc, ka visi jaunā veida gāzes baloni pieder konkrētam uzņēmumam, katrs uzņēmums vēlas, lai tā apkalpotie baloni labi kalpotu, līdz ar to rūpējas par tiem. Pateicoties regulārai tīrīšanai, tajos ir kvalitatīvāka gāze, ko var izlietot pilnībā. Renārs Špāks pēc pieredzes zina teikt, ka gāzi no jaunā tipa 41 litra tilpuma gāzes balona varēsi lietot ilgāk, nekā tas bija no vecā 50 litru balona.

Jebkuram jaunā modeļa gāzes balonam der vecais reduktors, jo vītne ir tāda paša izmēra. Taču nedrīkst aizmirst par savu drošību, un reizi gadā ir jāpārbauda šļūtenes tehniskais stāvoklis, jāpārliecinās, vai nav plaisu, vai tā nav pārlieku izžuvusi.

Svarīgi!

Vecos 50 litru gāzes balonus bez maksas var nodot jebkurā gāzes balonu apmaiņas punktā.

Cik maksā jauns gāzes balons?

● 27 litru gāzes balons – tukšs jauns balons maksā 35–40 eiro. Taču tukšu, neuzpildītu balonu nopirkt nav iespējams, līdz ar to ir jāmaksā arī par gāzi, kas ir balonā, – 13–16 eiro.

● Jauns pilns 27 litru tilpuma gāzes balons maksās līdz 56 eiro.

● 41 un 46 litru tilpuma tukši gāzes baloni maksā 62–68 eiro, gāze – 23–26 eiro.

● Jauni pilni 41 un 46 litru tilpuma baloni maksā, sākot no 84 līdz 97 eiro.

Nepalaid garām! Ik pa laikam uzņēmumi, kas nodarbojas ar gāzes uzpildi, izsludina akciju cenas (pat līdz 45 procentiem) jaunā modeļa tērauda gāzes baloniem, tāpēc, ja domā mainīt veco pret jaunu, seko līdzi piedāvājumam! Taču neaizmirsti, ka svarīgi ir izvēlēties to kompāniju, kurā būs visērtāk samainīt savu tukšo gāzes balonu pret pilnu.