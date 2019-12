Balzama baltegle ar mīkstām skujām - arī šo koku bieži izvēlas Ziemassvētkiem

Tā ir populāra daudzās valstīs, bet dabā aug Ziemeļamerikā, turklāt nereti 10–35 metrus augsta un pat metru resna. Kokam ir pareizs, biezs konusveida vainags, kas nolaižas līdz zemei; apakšējie zari atrodas tik zemu, ka nereti, saskaroties ar zemi, iesakņojas, tāpēc to var pavairot arī šādi, un jaunie kociņi efektīgi izskatās kopā ar mātes augu.

Balzama baltegles miza ir plāna, pelēkbrūna un gluda, kamēr koks ir jauns, vecam tā kļūst sārti brūna, ieplaisā un veidojas pat 2 centimetrus bieza. Skuju garums ir 15–25 milimetri, un tās ir pilnīgi citādas nekā parastajām eglēm: neasas un plakanas, no virspuses spīdīgas, tumši zaļas, apakšpusē – ar baltām svītriņām.

Skujas turas pie zariem četrus līdz septiņus gadus, ir ļoti sveķainas un aromātiskas. Savukārt čiekuri ir ovāli cilindriski, garumā pat 10 cm, bet diametrā 2–2,5 centimetri. Pavasarī tie ir skaistā tumši violetā krāsā, kas piešķir kokam ļoti dekoratīvu izskatu. Rudenī čiekuri iegūst pelēkbrūnu nokrāsu, ir ļoti sveķaini; nobriest un izbirst oktobrī.

Balzama balteglei ir virspusēja sakņu sistēma, tāpēc, ja vēlies koku pārstādīt, tas jāpieradina ar aprakšanu. Augs slikti reaģē uz zemes sablietēšanos un zaru aplaušanu, ir ēncietīgs, aug samērā ātri. Koka vidējais mūžs ir 200 gadi. Mūsdienās ir radītas daudzas dekoratīvas balzama baltegles formas. Dabā pastāv aptuveni 20 šā auga šķirnes, bet īpašu popularitāti iemantojušas balzama baltegles lēni augošās un pundurformas.

Kā stādīt balzama baltegli?

To var darīt gan pavasarī, gan rudenī, tomēr labāk – pavasarī un iepriekš sagatavotās bedrēs. Smagajās augsnēs jāizveido drenāža – 20 cm biezs slānis no akmens vai ķieģeļu šķembām. Virs drenāžas slāņa jāuzber maisījums no minerālmēslojuma un satrūdējušām kokskaidām. Auga sakņu sistēma jānovieto uz augsnes maisījuma slāņa, kas sastāv no māla, lapu trūdzemes, komposta, kūdras un smiltīm.

Minimālajam attālumam no citiem kokiem jābūt vismaz 2,5 metri, bet stādāmajai bedrei – 50 x 50 vai 50 x 60 cm lielai. Auga sakņu kakliņam noteikti jābūt vienā līmenī ar zemi. Vislabāk ieaug koki, kuru vecums ir no 5 līdz 10 gadiem.

Kā kopt augu?

Balzama baltegle ir pietiekami ēncietīga un salcietīga, un tas atvieglo auga kopšanu. Taču pārāk sūros klimatiskos apstākļos, piemēram, ja ir bieži spēcīga sala viļņi, stumbra daļā var izsalt. Kokam nav nepieciešama dekoratīvā apgriešana, jo tas patstāvīgi formē pievilcīgu lapotni. Sanitārā apgriešana, atbrīvojot egli no veciem un aizlauztiem zariem, jāveic agrā pavasarī līdz sulu aprites aktīvajam sākumam.

Neraugoties uz relatīvo sausumizturību, balzama balteglei ļoti patīk regulāra laistīšana, tostarp vasaras sezonā pieredzējuši dārznieki iesaka pat iknedēļas vainaga aprasināšanu jeb dušošanu. Jāņem vērā arī, ka virspusējās sakņu sistēmas dēļ koks nav pārāk stabils, un stiprs vējš to var izgāzt vai vismaz traumēt. Tāpēc baltegli nevajag stādīt tuvu mājai, jo nav izslēgts, ka liels koks vētrā var krist un sabojāt ēku.

Kā izmantot ainavu dizainā?

Koks ļoti skaisti un harmoniski iekļaujas gan aleju stādījumos, gan klasiskajā dzīvžogā. Slaidums un elegance ļauj augam izskatīties pievilcīgi gan solitera, gan grupu stādījumos. Baltegle dabiskos apstākļos labi aug ūdens tuvumā, tāpēc ar to var veidot stādījumus pie dabīgām vai mākslīgām ūdenstilpēm. Dārza apstādījumos vispieprasītākās ir balzama baltegles pundurformas, piemēram, ‘Nana’ un ‘Hudsonia’.

Neparastu augu cienītāji izvēlas balzama baltegli ‘Glauca’ ar zilganām skujām, sudrabaino baltegli ‘Argentea’, raibo baltegli ‘Variegata’ vai kolonnveidīgo ‘Columnaris’. Mazos dārzos, rokārijos, akmens un viršu dārzos un audzēšanai konteineros piemērotas pundurformu šķirnes ‘Kiwi’, ‘Nana’, ‘Hudsonia’, ‘Piccolo’, ‘Green Globe’. Dekoratīvie un mazprasīgie augi ir lieliski adaptēti audzēšanai Latvijas klimatiskajā zonā. Skaistā auguma, kā arī skuju noturības dēļ balzama baltegli bieži izraugās galvenā Ziemassvētku rotājuma misijai.

Kur vēl noder balzama baltegle?

Ārstnieciskā balzama baltegles ēteriskā eļļa tiek iegūta gandrīz no visiem baltegles veidiem, taču par visvērtīgāko un arīdzan efektīvāko uzlūko Sibīrijas un balzama baltegles eļļu. Kanādā balzama baltegles ēterisko eļļu izmanto populārā dziednieciskā Kanādas balzama izgatavošanā. Līdzeklis paredzēts lietošanai pret iekaisumiem, sāpēm, spazmām, reimatismu, dezinficēšanai, tas ir arī sildošs.

Saistītās ziņas Kā rudenī kopt skujeņus, lai tie ziemu pārciestu stipri un vareni? FOTO: kādas šogad izskatās galvenās svētku egles Rīgā, Viļņā, Tallinā Ziemassvētku egle podiņā: kur to likt pēc svētkiem?