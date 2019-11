Tautas medicīna. Māllēpes - lieliskās klepus mīkstinātājas

Viens no galvenajiem māllēpes efektiem ir mīkstinošais. Iekšķīgi lietotas, tās mīkstinās klepu, lietotas ārīgi ādas slimību ārstēšanai, mīkstinās ādu, bet, lietojot novārījumu matu skalošanai, mīkstinās matus. Māllēpes izceļas arī sviedrējošu, antibakteriālu, pretiekaisuma un atkrēpojošu iedarbību.

Izmantošana

■ Māllēpju klepus sīrups. Ļoti labs līdzeklis pret bronhītu. Savāc tikko plaukstošu māllēpju ziedus. Pārlej ar ūdeni, lai traukā tie būtu pārsegti. Karsē gandrīz līdz vārīšanās brīdim, noceļ no uguns un uz diennakti noliek vēsumā. Tad nokāš un pievieno kilogramu cukura uz litru šķidruma, garšas uzlabošanai var pievienot nedaudz citronskābes vai citrona sulu. Glabā ledusskapī un lieto klepus reizēs pa ēdamkarotei 6–8 reizes dienā.

■ Ziedu uzlējums. 20 gramus māllēpju ziedu pārlej ar litru verdoša ūdens un atstāj uz stundu ievilkties. Nokāš un lieto pa pusglāzei trīs reizes dienā pret klepu vai kuņģa slimībām. Noder arī kakla skalošanai, ja ir angīna, faringīts vai laringīts.

■ Lapu ūdens uzlējums. Četras tējkarotes kaltētu lapu pārlej ar glāzi verdoša ūdens. Aplej un ļauj ievilkties 30 minūtes. Lieto pa ¼ glāzes četras reizes dienā, ja ir klepus, akūts vai hronisks bronhīts, aizsmakums, kā arī kuņģa un zarnu saslimšanas.

■ Ziedu un lapu novārījums. Litru verdoša ūdens pārlej 20–30 g ziedu un lapu maisījumam. Vāra 7 minūtes, ļauj ievilkties vienu stundu. Lieto pa ēdamkarotei 3–4 reizes dienā, lai dziedētu kuņģa un zarnu, nieru un urīnpūšļa saslimšanas. Novārījumu var uzglabāt divas dienas.

■ Māllēpju sula. To var spiest no ziediem, ziedkātiem un lapām. To liek uz nedzīstošām brūcēm un skalo kaklu. Ja ir iesnas – pilina degunā pa 2–3 pilieniem.

Lapas nomazgā, uz vienu minūti iegremdē verdošā ūdenī, tad samaļ, un no iegūtās masas izspiež sulu. Gatavai sulai pievieno tikpat daudz vārīta ūdens (attiecība 1:1) un vienu divas minūtes pavāra. Lieto pa ēdamkarotei trīs reizes dienā pēc ēšanas 7–10 dienas.

Svaigu lapu sulu izmanto kompresēs uz čūlām, vēnu iekaisumiem, augoņiem un galvassāpju samazināšanai.

Svaigu lapu sulu ar medu dzer pret tuberkulozi un kā žultsdzenošu līdzekli.

■ Lapu kompreses. Lapas kā kompreses no uzlējuma vai svaigā veidā tautas medicīnā izmanto ādas un vēnu iekaisumu mazināšanai, čūlu, augoņu un brūču sadziedēšanai, arī pie mastīta un apdegumiem.

Pie vēnu iekaisumiem liek veselas vai sasmalcinātas lapas ar vēso pusi pret kāju, turpretī pie varžacīm liek pūkaino pusi.

■ Lapu pulvera dūmi. Ja ir stiprs klepus un aizdusa, iesaka sausas sasmalcinātas māllēpju lapas iebērt sausā, labi sakarsētā pannā un ieelpot dūmus, kas no tās paceļas.