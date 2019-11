Kā ilgāk saglabāt vēlos ābolus un bumbierus?

■ Augļiem, kas paredzēti ilgākai uzglabāšanai, jābūt nevainojamiem – bez tārpu grauzumiem, bez plaisām, saspiedumiem un citiem bojājumiem. Bumbieriem ir piemēroti praktiski tādi paši apstākļi kā āboliem.

■ Uzglabāšanai paredzētos ābolus un bumbierus vāc uzmanīgi – ar rokām. Āboli ir gatavi novākšanai, ja kātiņš no zara atdalās viegli un brīvi, bez lapām. Arī bumbieriem ir līdzīgi, tomēr tie no zariem tik viegli neatdalās. Augļus nerauj uz leju, jo tad var izraut kātiņu un tāds ābols vai bumbieris nebūs derīgs uzglabāšanai. Katru atsevišķi paņem rokā, pietur kātiņu un viegli paliec uz augšu.

■ Augļu novākšanai izvēlies sausu, vēlams, saulainu dienu. Ja novāksi slapjus, sanāks dubults darbs – augļus vajadzēs nožāvēt vai nosusināt, turklāt, slapji novākti, augļi ātrāk bojājas.

■ Katru novākto augli saudzīgi ieliec, nevis iemet grozā vai spainī. Pēc tam – kārtās kastēs, kas jau iepriekš sagatavotas. Par to, vai starp kārtām ieklāt iepakojuma papīru vai kādu līdzīgu materiālu, domas dalās, tāpēc, ja nav konkrētas pieredzes, vari rīkoties pēc izjūtas.

■ Piepildītās kastes neturi saulē un siltumā, bet gan centies pēc iespējas ātrāk atdzesēt. Lai augļi ilgāk labi glabātos, ir vajadzīgs 90–95 % gaisa mitrums un tikai 2–6 grādi. Bumbieri labi glabājas pat tad, ja gaisa temperatūra ir tikai kādu nieku virs nulles.

■ Ja raža bijusi bagātīga un kastu ir gana daudz, tālākajā stūrī kārto tās kastes, kuru saturs šķiet visilgāk uzglabājams, bet priekšpusē – ar augļiem, kas jāapēd pirmie.

■ Kastes nedrīkst likt cieši pie pašas sienas vai citu pie citas. Starp tām jāatstāj vismaz 10–15 cm liela sprauga gaisa apmaiņai.

Koka vai plastmasas kastes?

Domas par to dalās – vieni speciālisti un dārzu īpašnieki uzskata, ka ir vienalga, vai augļus uzglabā koka vai plastmasas kastēs, bet citi teic, ka ir bijuši tādi gadi, kad koka kastēs turētie āboli sabojājas ātrāk un vairāk. Jebkurā gadījumā kastes pirms ābolu un bumbieru ielikšanas ir jādezinficē. Mājas apstākļos to var izdarīt ar parasto ūdeņraža pārskābi – iepilda pulverizatorā un apsmidzina kastes gan no ārpuses, gan iekšpuses un atstāj, lai nožūst. Tāpat vēlams dezinficēt arī pagraba vai citas glabātavas plauktus un sienas. Pavisam labi, ja kastes iepriekš vasarā kādu laiku ir paturētas karstā saulē.

Ņem vērā!

● Āboli ļoti ātri pievelkas ar citām smaržām, tāpēc nav vēlams pagrabā tos uzglabāt tuvu kopā ar citiem augļiem un dārzeņiem, izņemot bumbierus.

● Ābolu tuvumā nevajag turēt arī citus augļus un dārzeņus, kas izdala etilēnu, jo etilēns pasteidzinās ābolu nogatavošanos.