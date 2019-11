7 padomi, lai telpās būtu mazāk putekļu

Iztīri putekļsūcēja filtrus

To, ka putekļsūcējs ir labs palīgs mājas tīrīšanā, zinām visi un to, ka regulāri jāiztīra putekļu tvertne, arī zinām. Bet pievērs uzmanību visiem ierīces filtriem. Vai nav tā, ka tie ir pilni ar putekļiem? Filtri jātīra ik reizi pēc mājas uzkopšanas.

Slauki grīdu pareizi

Ja tīrīšanai izmanto birsti vai slotu, telpas tīra no stūriem uz centru un no durvīm uz telpas vidu. Slauki, it kā lakojot grīdu – nepaceļot sarus no zemes un tādejādi nesaceļot putekļu mākoņus, kas naski nosēstos uz citām virsmām. Atceries, ka grīdu tīra tikai pēc tam, kad ir noslaucīti putekļi.

Uzmazgā stūros

Mazgājot grīdas, panākam ne tikai tīras virsmas bez traipiem, bet arī atbrīvojamies no putekļiem. Ja gribi vienmēr tīru grīdu, bet nav laika mazgāt visu māju, ik pēc dienas vai divām uzmazgā telpas gar sienām un stūros.

Lieto mikrofibras putekļu drānas

Putekļu slaucīšanai tiešām vērts iegādāt mikrofibras lupatiņas, kas labi uzņem putekļus. Pēc putekļošanās drānas noteikti jāizpurina un jāizmazgā.

Vēdini

Ja katru dienu vismaz 5 minūtes vēdināsi telpas, putekļu tajās būs mazāk.

Maini gultas veļu

Lai guļamistabā nevairotu putekļus, maini gultas veļu katru nedēļu.

Dauzi

Cīņā ar putekļiem vērts atgriezties pie senlaiku metodes – izdauzīšanas. Šo paradumu esam atmetuši putekļusūcēju ēras sākumā, taču tas ir labs veids, kā iztīrīt tekstilijas no putekļiem, kā arī atbrīvoties no dzīvnieku spalvām un cīnīties ar putekļu ērcītēm. Skaidrā dienā vari pavēdināt tepiķus un segas uz balkona lodžijas vai terases. Dauzīšanai vajadzētu pakļaut arī matračus un ārpus istabas iznesamās mīkstās mēbeles.