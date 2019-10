Augstspiediena mazgātāji – jaudīga tīrība

10 darbi, kas būs pa spēkam augstspiediena mazgātājam

Auto mazgāšana



Viens no visbiežākajiem augstspiediena mazgātāju lietojumiem – auto mazgāšana mājās. Varat to darīt savā ritmā, pievēršoties vietām, kas prasa vairāk uzmanības, kā arī – ievērojami samazinot izmaksas un tīrīšanas līdzekļu lietojumu.



Dārza mēbeļu mazgāšana



Dārza mēbeles lielākoties ir pītas un noturīgas pret laikapstākļiem. Augstspiediena mazgātājs ir vienīgais veids, kā tikt klāt visiem pinumiem un vijumiem, lai jūsu mēbeles atgūtu sākotnējo izskatu, sākoties jaunai dārza sezonai.



Terases tīrīšana



Jauna terase ir jaukākā vieta, kur pavadīt laiku dārzā. Ar augstspiediena mazgātāju rievoto terases dēļu klājumu var ērti, ātri un rūpīgi nomazgāt, lai tas izskatītos kā jauns daudz ilgāk, kā arī – saglabātu to kvalitāti, jo mazgāšana ar augstspiediena strūklu palīdz izvairīties no sūnu augšanas un dažādiem gružiem, kas var bojāt krāsojumu.



Kāpņu mazgāšana un akmens flīžu mazgāšana



Arī trepes un flīžu klājumi būs daudz vieglāk notīrāmi, ja tiks izmantots augstspiediena mazgātājs. Šādi var ne tikai nomazgāt virsmu, bet arī bez papildu piepūles izmazgāt šuves un piekļūt grūti aizsniedzamiem kaktiņiem.



Mājas sienu mazgāšana



Mājas perimetrs lietus laikā nereti tiek nošļakstīts ar ūdeni un dubļiem. Ar augstspiediena mazgātāju to var pavisam ērti un ātri noskalot, piešķirot tam svaigu izskatu.



Velosipēdu un citu mazo transportlīdzekļu mazgāšana



Velosipēds kalpos daudz ilgāk, ja tas tiks regulāri apkopts. Vien jāatceras pēc mazgāšanas saeļļot visas savienojumu vietas.



Garāža



Garāžas grīda visai īsā laikā var iegūt pavisam jaunu spozmi, ja vien tiks veltīts nedaudz laika un pūļu darbā ar augstspiediena mazgātāju. Tiesa, garāžā gan ir jāuzmanās, jo tur mēdz glabāties daudz rīku un instrumentu, kam mitrums nenāks par labu.



Pagrabs



Ja pagrabu ir iespējams vēdināt un žāvēt, tad arī tajā ir iespējams izmantot augstspiediena mazgātāju dažādu virsmu tīrīšanai. Spēcīgā ūdens strūkla pavisam īsā laikā notīrīs gružus, zirnekļu tīklus, pelējumus un sēnītes. Svarīgi tikai pēc tam telpu labi izvēdināt.



Dažādas tvertnes



Lielākā vai mazākā mājsaimniecībā ik pa laikam rodas nepieciešamība pēc, piemēram, lielākām ūdens tvertnēm. Tās var būt āra dušas ūdens rezervuārs, bērnu baseins pagalmā vai vienkārši lielas tvertnes ūdens rezervju glabāšanai laistīšanai vai mājdzīvnieku dzirdināšanai. Siltā laikā šādas stāvoša ūdens krātuves ir iecienīta dažādu aļģu mājvieta. Ar augstspiediena mazgātājiem ūdens glabāšanas rezervuāru tīrīšana būs pavisam vienkārša, ātra un efektīva.



Virsmu sagatavošanai apstrādei



Labs augstspiediena mazgātājs spēj nodrošināt tik lielu spiedienu, lai atdalītu no virsmas visus netīrumus vai vaļīgās daļiņas. Tādējādi tas ir ērti izmantojams, lai sagatavotu dažādas virsmas tālākai apstrādei. Piemēram, koka dēļu žogs, kam lobās nost krāsa, ar spēcīgu ūdens strūklu var tikt ne tikai nomazgāts, bet arī atbrīvots no atlupušās krāsas. Atliek vien saulē to nožāvēt, un tas būs gatavs tālākai apstrādei. Arī automašīnu detaļas, kurām lobās nost krāsa, var tikt šādi apstrādātas, lai atbrīvotos no krāsas, kas tāpat neturas pie virsmas.

Kā papildpiederumi var sekmēt darbu

Husqvarna augstspiediena mazgātāji ir aprīkojami arī ar dažādiem papildpiederumiem, kas sekmē un atvieglo dažādu darbu veikšanu. Viens no populārākajiem – rotējoša birste - virsmas tīrītājs terašu un citu virsmu mazgāšanai. Tāpat darba rezultātus var uzlabot tādi piederumi kā ūdens filtrs, pretvārsts, putu smidzinātājs, ūdens uzsūkšanas uzgalis, komplekts automašīnas mazgāšanai u.tml.

Kā savā starpā atšķiras Husqvarna augstspiediena mazgātāji

Husqvarna klāstā ir četras augstspiediena mazgātāju sērijas – no mazām un vienkāršām 100. sērijas ierīcēm, kas labi noderēs vienkāršiem darbiem un velosipēdu mazgāšanai, līdz apjomīgiem un smagiem tīrīšanas darbiem paredzētiem un jaudīgiem 400. sērijas augstspiediena mazgātājiem, kam pa spēkam būs arī mobilo māju, ēku fasāžu un kravas transporta mazgāšana.



Attiecīgi ir vērts pārdomāt savas vajadzības un izvēlēties piemērotāko modeli. Piemēram, ja plānots pagalmā regulāri mazgāt automašīnu, tad 400. sērijas mazgātājs nebūs īstā izvēle – pieejamā jauda netiks izmantota. Auto mazgāšanai gana efektīvs būs arī 100. vai 200. sērijas augstspiediena mazgātājs. Savukārt tad, ja plānots mazgāt plašu terasi vai lielus flīzētus laukumus, lielas jaudas iekārta atmaksāsies, jo darbs veiksies daudz ātrāk nekā ar mazu ierīci.



Tāpat, pirms tiek iegādāts augstspiediena mazgātājs, jāpārdomā daži infrastruktūras aspekti:



● Ūdens – vai pagalmā (vai vietā, kur plānots darbs) ir pieejams ūdensvads. Ja nav, tad var iegādāties ūdens iesūkšanas cauruli, kas ļaus ūdeni ņemt no lietus ūdens mucām vai līdzīgām tvertnēm.

● Vai plānotajā darbuvietā ir pieejams elektrības kontaktspraudnis ar atbilstošas jaudas strāvas pievadu.

● Pirms darba sākšanas pārbaudiet ūdens strūklas darbību nelielā laukumā – piemēram, rotējošā sprausla ir paredzēta, lai atbrīvotos no īpaši noturīgiem netīrumiem, līdz ar to tā var bojāt trauslākas virsmas.



Lai uzzinātu vairāk par Husqvarna augstspiediena mazgātājiem un to lietošanu, ieskatieties Husqvarna tīmekļvietnē jau tūlīt un izvēlieties savu modeli!



Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Husqvarna.