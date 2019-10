Visiemīļotākās vietas baktērijām virtuvē ir izlietnes, galda virsmas, plīts virsma, kā arī pietiekami cītīgi nenomazgātas virtuves ierīces un ledusskapis. (Foto: Shutterstock)

Kur virtuvē slēpjas lielākie netīrumi?

Noderīgi ikdienā "100 Labi Padomi"

Raugoties no bakterioloģiskā viedokļa, no veikala mājās pārnesta jēla vista var mēroties ar izlietotiem zīdaiņa autiņiem. Šo faktu vācu mājsaimniecēm par lielām šausmām konstatējuši pētnieki no Hamburgas. Gluži tāpat kā to, ka mājās uz virtuves darba virsmām (galda, izlietnes malas u. tml.) mitinās vairāk baktēriju nekā uz tualetes poda malas. Lielākajai daļai cilvēku šķiet pats par sevi saprotams, ka pēc tualetes apmeklēšanas jānomazgā rokas. Bet to, ka tieši tāpat jārīkojas arī pēc jēlas vistas aptaustīšanas, izrādās, zina tikai retais.