Lai parasta ikdiena neizvēršas traģēdijā: 10 padomi bērnam droša mājokļa iekārtošanai

1. Pārtinamās virsmas – neatstāj bez uzraudzības.

Arī gadījumos, kad bērns atrodas šķietami drošā vietā - uz pārtinamā galda, gultā, dīvānā, ēdināšanas krēslā vai staigulī, viņu nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Vienmēr jāatceras, ka visdrošākā vieta bērnam ir uz grīdas, vecāku uzraudzībā.

2. Karsts ēdiens, dzēriens un citi karsti priekšmeti – pieskati un noliec nesasniedzamā vietā.

Ja mājās ir bērns, galdu nepārklāj ar galdautu – bērns to var uzraut sev virsū kopā ar karstajiem dzērieniem un ēdieniem. Turklāt pannu un katlu rokturi jāpagriež pret sienu, bet paši trauki jānovieto tuvāk sienai un tālāk no plīts malas. Turot bērnu klēpī izvairies ēst un dzert karstu. Pievērs uzmanību arī tam, lai elektriskās ierīces (tējkanna, gludeklis, matu veidotājs), kas arī pēc lietošanas ir karstas, bērnam nebūtu pieejamas, to elektriskos vadus pacel uz augšu, lai bērns neparauj

3. Kontaktligzdas – aizsedz.

Ir svarīgi uzstādīt drošības pārsegus uz kontaktligzdām, vai arī aizsegt tos ar mēbelēm vai citiem šķēršļiem. Kā kontaktligzdas pārsegus var izmantot izolācijas lenti, plāksteri, skoču vai veikalā nopērkamos kontaktligzdu spraudņus. Ja mājās izmanto pagarinātājus, arī tos pārklāj ar izolācijas lenti.

4. Mēbeles, televizors un citi smagi priekšmeti – nostiprini.

Bērnam kādā brīdī var sākt šķist interesanti rāpties uz mēbelēm, kāpt uz plauktiem un stiepties pēc citām smagām iekārtām, tāpēc ir ļoti svarīgi visus skapjus, televizoru, kumodes, plauktus un citas mēbeles, kas var apgāzties, piestiprināt pie sienas.

5. Asi mēbeļu stūri un malas – nosedz.

Asi galdu un plauktu (īpaši, ja izgatavoti no stikla, metāla, u.c. materiāliem), kā arī kamīnu stūri un malas ir jānosedz ar speciāli paredzētiem stūru aizsargiem vai kādu citu mīkstu materiālu, piemēram segu Salīdzinoši lēti risinājumi ir atrodami būvniecības preču veikalos, kur konsultants palīdzēs, ja izstāstīsiet, kādu virsmu, stūri vai malu vēlaties nosegt.

6. Atvilktnes, skapji, durvis un logi – nobloķē.

Bērni var gūt traumas, nejauši ieverot durvīs, logos vai atvilktnēs pirkstus. No tā pasargās durvju spraugu aizsegi, atvilktņu, logu un durvju fiksatori vai bloķētāji. Tos var meklēt, piemēram, būvniecības preču veikalos, vai tikpat labi izmantot stingru gumiju vai plastmasas savilcējus.

7. Potenciāli bīstami priekšmeti – neatstāj pieejamus.

Pārliecinies, ka bērna rotaļu zonā un aizsniedzamā attālumā ir tikai viņa vecumam un spējām atbilstošas, drošas spēles un priekšmeti, bez sīkām detaļām, asumiem un auklām. Īpašu uzmanību pievērs, lai bērnam nav pieejams tālruņa lādētājs, magnētiņi, šūšanas piederumi, atstāta rokassomiņa ar kosmētiku, baterijas, vai saspraudes. Noslēp visus mazos priekšmetus mazulim nepieejamās vietās.

8. Sadzīves ķīmija, medikamenti un citas vielas – glabā nepieejamā vietā.

Tualetes tīrīšanas līdzekļus, balinātājus un citas veselībai bīstams vielas, t.sk., medikamentus, alkoholu, etiķi, istabas augus, noliec bērnam nepieejamā vietā. Piemēram, drošības kastē, kuru spēj atvērt vien pieaugušais, skapī ar slēdzeni, bērnam nepieejamā plauktā.

9. Bīstamās zonas – norobežo.

Novērs mazuļa piekļuvi potenciāli bīstamai zonai, piemēram, kāpnēm, balkonam, terasei, krāsnij, kamīnam. Lai to izdarītu, šajās vietās ierīko drošības vārtiņus, kurus var izmantot arī durvīs, lai neļautu bērnam izkļūt no telpas nepieskatītam. Atceries, ka kāpnes jānorobežo no abām pusēm. Tāpat pārliecinies, lai zem palodzēm nav mēbeļu, uz kurām bērns var uzkāpt.

10. Bērna guļvieta – iekārto droši.

Ir svarīgi, lai gultas režģi būtu droši nostiprināti, matracis nedrīkst būt pārāk mīksts, gultiņa jāiekārto bez spilvena, segai jābūt siltai un vieglai, neapklāj gultiņu ar aizkariem, jo tas traucē gaisa plūsmai. Nedrīkst bērna gultiņā turēt mīkstās rotaļlietas, dvieļus un citus priekšmetus, ko mazulis sev var uzvilkt virsū. Kā arī ir vērts iegaumēt, ka guļot vienā gultā ar zīdaini, tiek paaugstināts nosmakšanas un nospiešanas risks.