Suņu skola no A līdz Z: septiņi svarīgi jautājumi un atbildes

Kāpēc suņu skola manam mīlulim nepieciešama?

Šo jautājumu nākas dzirdēt visai bieži, taču tas jau saknē ir neprecīzs. Patiesībā suņu skola visvairāk nepieciešama tieši saimniekam. Ir aplami domāt, ka suns tiks nodots profesionāļu rokās un pēc kāda laika būs iemācījies pildīt tam uzdotās komandas, kā arī uzvedīsies pieklājīgi. Realitātē suņu skolas galvenā funkcija ir nodibināt kontaktu starp saimnieku un viņa mīluli, kā arī iemācīt abiem sadarboties. Tas gan nemaina faktu, ka suņu skola vajadzīga arī pašam četrkājainajam draugam. Tā ir īpaši svarīga tiem suņiem, kuri ikdienā mēdz sastapt citus sugas brāļus un cilvēkus, kā arī mīluļiem, kurus paredzēts vest uz izstādēm. Tāpat suņu skola nepieciešama šādos gadījumos:

Sunim ir miris iepriekšējais saimnieks vai arī notikusi saimnieku maiņa;

Suns ticis turēts pie ķēdes;

Suns ir adoptēts no patversmes;

Suņa raksturā manāmas negatīvas iezīmes (par tām izklāstīts raksta turpinājumā).

Vai tas nozīmē, ka, ja esi iegādājies vai adoptējis jauku kucēnu, kas ikdienu pavadīs mājās un uz suņu izstādēm nedosies, tam suņu skola nav nepieciešama? Nebūt nē – uzvedības problēmas neaudzinātam sunim var parādīties jebkurā brīdī, tāpēc suņu skolu vajadzētu sākt apmeklēt pēc iespējas ātrāk. Runājot analoģijās – ja Tavs bērns ir paklausīgs un gudrs, tas taču nenozīmē, ka ļausi viņam neapmeklēt skolu, vai ne?

No kāda vecuma suni var vest uz suņu skolu? Un – vai suns tai var būt par vecu?

Foto: Pixabay

Būtībā suni uz apmācību ieteicams vest pēc iespējas agrākā vecumā, taču lielākā daļa suņu skolu pieņem kucēnus, sākot no 3–4 mēnešu vecuma. Pamatojums gaužām vienkāršs – jaunāki suņi vēl nespēj ilgstoši noturēt uzmanību. Savukārt pārāk vecu suņu nav, tikai jārēķinās ar to, ka vecāks suns mācīsies lēnāk, un saimniekam vajadzēs ieguldīt vairāk darba un pacietības. Kucēni nav tik piesardzīgi, kā arī ir atvērti visam jaunajam, tāpēc arī tos ir vienkāršāk apmācīt.

Kas liecina par to, sunim nepieciešama suņu skola?

Kā jau tika minēts raksta sākumā, viens no indikatoriem, ka četrkājainajam draugam nepieciešama suņu apmācība, ir negatīvas rakstura iezīmes. Uzskaitīsim galvenās no tām!

Agresija

Ja suņa uzvedībā jaušama agresija, proti, tas vēlas uzbrukt citiem suņiem vai cilvēkiem, kā arī kļūst dusmīgs ēšanas laikā, tam jākalpo kā sarkanajam karogam – suņu skola jāmeklē ar steigu! Šāds suns var radīt pamatīgas problēmas, sākot ar traumām apkārtējiem un beidzot ar nepatikšanām pašam saimniekam.

Riešana

Protams, ir tikai normāli, ja reizi pa reizei suns, atbildot uz apkārt notiekošo, ierejas, piemēram, jūtot briesmas. Taču, ja riešana notiek regulāri un nevietā (uz apkārtējiem cilvēkiem, ieraugot citu suni, vai tāpat vien), tas liecina par rakstura problēmu, ko nepieciešams koriģēt. Apmācības laikā suns iemācās, kādos gadījumos riet un kad – paklusēt.

Astes ķeršana

Lai gan astes ķeršana no malas izskatās visai amizanta un nekaitīga, tas nemaina faktu, ka šī darbība liecina par uzvedības problēmām (it īpaši, ja aste tiek ķerta trauksmaini un nepārtraukti). Tā suns lielākoties rīkojas, kad to piemeklējusi uzmācīgu stāvokļu neiroze vai garlaicība.

Lēkāšana

Ieraugot video ar draudzīgu suni, kurš, sagaidot ciemiņus, aktīvi lec tiem virsū, laiza rokas, kājas un seju un ar ķepām cenšas pieskarties, kur vien tas iespējams, parasti vien pasmejamies. Taču Tavi ciemiņi par šādu suņa uzvedību noteikti nebūs sajūsmā, turklāt tā liecina par to, ka suns ir neaudzināts un izlaists.

Saimnieka ignorēšana

Suņu skolas stūrakmens ir dažādu komandu iemācīšanās, un tas ir viens no galvenajiem parametriem, pēc kā iespējams atpazīt mācītus un nemācītus suņus. Ņem vērā – pat tad, ja mājas kārtībā panākts, ka suns pēc vairākkārtēju komandu izteikšanas atsaucas un komandu izpilda, tas nenozīmē, ka suņu skola vairs nav nepieciešama. Mācītam sunim uz saimnieka doto komandu ir jāreaģē ar pirmo reizi!

Pavadas raustīšana

Agrā rītā vai vakarpusē dodoties uz parku, iespējams pamanīt suņus, kuri pastaigā izveduši saimnieku, nevis otrādi. Par to signalizē suņu nemitīgā skriešana vien sev zināmā virzienā, saimniekam nemitīgi rikšojot nopakaļ vai arī cenšoties suni savaldīt ar pavadas palīdzību. Arī šis ir spēcīgs signāls tam, ka laiks apmeklēt suņu skolu.

Kas suņu skolā tiek darīts?

Kā jau minējām, viens no lielākajiem stereotipiem ir tāds, ka suņu skola dzīvniekam iemācīs pirmklasīgu uzvedību komplektā ar komandu ievērošanu. Taču patiesībā suņu skola vairāk nepieciešama tieši saimniekam, lai izprastu gan dzīvnieka psiholoģiju, gan iemācītos ar to komunicēt un vajadzības gadījumā arī kontrolēt. Uz to norāda arī suņu saimnieki, kuri kopā ar savu mīluli apmācības izgājuši.

Suņu apmācība parasti tiek iedalīta vairākās sekcijās. Taču, ja reiz lasi šo rakstu, droši vien suņu skolu Tu un Tavs četrkājainais draugs vēl nav apmeklējis, tāpēc pastāstīsim, kas sagaida apmācību sākumposmā. Parasti tajā ietilpst:

Pamatkomandu apguve (“Sēdi!”, “Guli!” un “Stāvi!”);

Mācīšanās paklausīgi iet blakus savam saimniekam;

Socializēšanās ar citiem dzīvniekiem un cilvēkiem;

“Gaidi!”, “Brīvs!”, “Nedrīkst!”, “Lūdzu!” komandu apguve;

Mācīšanās spēlēties;

Suņa nomierināšanas paņēmieni;

Ķermeņa apskate un higiēna.

Protams, katrā suņu skolā mācību metodes atšķiras, taču nosauktajiem elementiem apmācībā vajadzētu būt iekļautiem.

Pirmā nodarbība: kādi aksesuāri nepieciešami un kas jāņem vērā?

Foto: Shutterstock

Došanās uz pirmo apmācības nodarbību parasti ir patīkama satraukuma pilna – gluži kā pirmā skolas diena pašam saimniekam. Taču, lai tā būtu izdevusies par visiem 100 procentiem, svarīgi ņemt vērā dažus ieteikumus.

Pirmkārt, kucēnu pirms nodarbības dažas stundas nevajadzētu barot. Tam ir divi iemesli – paēdušu suni nespēs ieinteresēt našķi, kas tiek izmantoti kā balvas par labiem darbiem, un suņu skolā var sanākt “šmuce”.

Otrkārt, līdzi paņem šādus aksesuārus un piederumus:

Pavadu – tai vajadzētu būt aptuveni 2,5 līdz 3 metrus garai. Svarīgs faktors – pavada nedrīkst būt izvelkama, jo tajā esošā stieple var savainot citus nodarbībā esošos suņus, ja tie savā starpā sāk rotaļāties. Turklāt “parastā” pavada ir ērtāka arī saimniekam;

Našķus – našķiem vajadzētu būt nelieliem, nedrūpošiem un vienkārši notiesājamiem; ar tiem dzīvnieks tiks atalgots par labi padarītiem darbiem. Vērts iegādāties arī kārumu trauciņu vai somiņu, jo plastmasas maisiņi nebūt nav tie ērtākie, ja runājam par našķu izņemšanu;

Tāpat līdzi vari paņemt suņa iemīļotāko mantiņu (tā noderēs nodarbībās, kurās tiek mācīta pareiza spēlēšanās) un personīgo ūdens bļodiņu. Un, protams, neiztikt arī bez laba garastāvokļa pašam saimniekam – kā jau minējām, suņu apmācība skolo gan suni, gan tā saimnieku.

Svarīgs aspekts: lai parūpētos gan par sava, gan pārējo suņu veselību, pēc pēdējās kompleksās vakcinācijas jābūt pagājušām vismaz 10 dienām, pirms dodaties uz skolu!

Suņu skola un suņu apmācība mājās profesionāļa pavadībā: kādas ir galvenās atšķirības?

Suni apmācīt iespējams ne tikai suņu skolā – suņu apmācība mājās profesionāla kinologa pavadībā ir visai ierasta prakse. Suņu apmācība mājās sniedz kādu visai būtisku plusu, proti, apmācības laiku iespējams pielāgot Tavām ikdienas gaitām, nevis otrādi. Turklāt arī loģistika būs vienkāršāka, jo nekur nevajadzēs braukt.

Foto: Pixabay

Taču par labu suņu skolai runā vairāki citi plusi:

Suņu skolas cena ir draudzīgāka;

Suns apgūs socializēšanos ar citiem suņiem, kas ir viens no apmācības stūrakmeņiem (it īpaši, ja ar suni pēcāk plānots doties pastaigās pa pilsētu vai apmeklēt skates un konkursus);

Dzīvnieks iemācīsies uzvesties un ieklausīties saimniekā arī ārpus savām mājām. Nonākot vidē, kur suņa uzmanību novērš ārējie faktori (citi cilvēki, suņi un dzīvnieki, transportlīdzekļi, smakas u.c.), tam var būt ļoti liela nozīme;

Neizpaliks dažādi noderīgi padomi – darbojoties plecu pie pleca ar vairākiem citiem suņu saimniekiem, ir praktiski garantēts, ka kinologiem tiks uzdots kāds jautājums, kas Tev šobrīd nav aktuāls, bet pēcāk tāds var kļūt. Turklāt pirms un pēc mācībām, kā arī starplaikos varēsi parunāt ar pārējiem suņu īpašniekiem gan par suņu, gan citām tēmām.

Rezumē: ja apmācību / suņu skolas cena Tev ir vienaldzīga un vēlies Tavām vajadzībām pielāgotu grafiku, suņu apmācība mājās var būt piemērots risinājums, taču labākā rezultāta sasniegšanai tomēr vajadzētu izvēlēties skolu.

Kā atpazīt kvalitatīvu suņu skolu?

Kad lemts par labu suņa izglītošanai, svarīgi izvēlēties kvalitatīvu skolu, kurā viss nepieciešamais patiešām tiks apgūts. Suņu skola Rīgā un arī ārpus galvaspilsētas nav nekāds retums, tāpēc ieteiksim dažus padomus, ar kuru palīdzību varēsi atrast sunim un sev piemērotāko risinājumu.

Pievērs uzmanību treneriem un viņu kvalifikācijai

Kvalitatīva suņu skola noteikti būs norādījusi ne vien to, kuri kinologi tajā darbojas, bet arī pastāstīs, kāda ir šo cilvēku izglītība, pieredze un sasniegumi. Atceries, ka labs speciālists regulāri papildina savas zināšanas!

Iepazīsties ar konkrēto piedāvājumu

Lai pēcāk nerastos lieki pārpratumi, pirms mācību uzsākšanas iepazīsties, kas programmā ietilpst. Par to, ko māca katra augstvērtīga suņu skola, jau minējām šī raksta sākumā.

Vai skolas telpas ir apmācībām piemērotas?

Svarīgi, lai telpas būtu gan pietiekoši plašas, gan gaišas un siltas (vasarā savukārt trenēties patīkamāk būs ārpus telpām). Nozīmīgs aspekts ir arī grīdas segums – tam vajadzētu būt amortizējošam, lai neciestu suņa ķepas. Patīkami arī, ja apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas novietot automašīnu – ja suņu apmācība tiks apmeklēta cītīgi (vairākas reizes mēnesī), bezmaksas stāvvieta var palīdzēt ietaupīt pat vairākus desmitus eiro. Līdz ar to suņu skola cenas ziņā var būt pat dārgāka, taču, pateicoties bezmaksas stāvvietai, kopējie izdevumi būs mazāki.

