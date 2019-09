Taču pat pagaidu dzīvesvieta var būt mājīga, glīta un ērta, saka interjera dizainere, kas pieņēma izaicinājumu pārveidot vecu un nolaistu kopmītņu istabiņu. Pēc pārvērtībām trīs tajā mītošās studentes knapi pazina savu kopīgo istabu.

Trīs 3. kursa studentes mitinās vienā istabiņā Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas kopmītnēs. Visas meitenes ir vienisprātis, ka istabai jau sen nepieciešamas pārmaiņas – vecās tapetes, nolietotās mēbeles un drūmās krāsas ir tikai dažas no lietām, ko viņas vēlējās mainīt. Līdzīgi kā daudziem citiem studentiem arī viņām trūka privātās telpas un vietas, kur glabāt savas drēbes un citas mantas.

“Mūsu vienīgais galds pirms pārmaiņām atradās virtuves zonā, tāpēc, ja viena no mums gatavoja ēst vai ieturēja maltīti, galds bija aizņemts un pārējās to nevarēja izmantot mācībām. Tāpat mums ļoti pietrūka privātās telpas – pat mazajā drēbju skapī priekšnamā visas mūsu drēbes glabājās kopā,” saka Katrīna, viena no studentēm.

Nekārtības iespaidu istabā radīja ne vien nolietotās mēbeles un drūmās interjera krāsas, bet arī tas, ka trūka vietas, kur salikt mantas.

“Mantas tika glabātas maisos un kastēs. Meitenēm bija tikai nelieli skapīši pie gultām un pāris kopīgi plaukti, kur stāvēja kosmētika, grāmatas, drēbes un citas personīgās mantas. Istabā pietrūka vietas arī virtuves zonai, turklāt pie galda ērti sēdēt varēja tikai viens cilvēks,” stāsta IKEA interjera dizainere Gintare Gumenikovaite-Barzde (Gintare Gumenikovaitė-Barzdė).

Izaicinājums – trīs “istabas” vienā

Interjera dizainere atzīst, ka lielākais izaicinājums viņai bija realizēt meiteņu galveno vēlmi – radīt privāto telpu katrai no istabas iemītniecēm. Lai gan šķiet, ka šis ir sarežģīts uzdevums, dizainerei izdevās pierādīt, ka pat šauru istabiņu kopmītnēs var padarīt mājīgu, jauku un ērtu. Un galvenais – ar nelieliem ieguldījumiem.

“Telpai, kur mitinās vairāki cilvēki, ir svarīgi izvēlēties funkcionālas mēbeles, kas ļauj ietaupīt vietu. Tāpēc vispirms es nomainīju meiteņu gultas – izvēlējos kompaktus dabīga koka gultas rāmjus, kas maksā vien dažus desmitus eiro. Zem tiem ir pietiekami daudz vietas gultas kastēm, kurās var ērti salikt gultas veļu un citas mantas. Slīpais galvgalis ļauj gultā ērti sēdēt un mācīties, lasīt vai skatīties filmas,” saka dizainere.

Lai radītu privātu telpu katrai meitenei, dizainere pie visām trim gultām piekāra viegla auduma aizkarus. Pēc viņas vārdiem, šādam nolūkam labi kalpo arī, piemēram, aizslietņi.

Interjera speciāliste pie katras gultas novietoja augstus grāmatplauktus, kuros viss ir viegli pārskatāms, bet lietas, ko nepieciešams noslēpt, var salikt kastēs.

Dizainere gudri izmantoja arī brīvo vietu virs meiteņu gultām. “Es pieliku atsevišķu plauktu, kur novietot grāmatas, interjera priekšmetus un citus nieciņus. Neaizstājama studentu mājokļos ir kompakta lampa, kas maksā vien pāris eiro un ko var pārvietot un piespraust pie jebkura plaukta, atkarībā no tā, kādam nolūkam un kāda veida apgaismojums konkrētajā situācijā nepieciešams,” iesaka dizainere.

Meiteņu lielākais prieks – skaistumkopšanas stūrītis

Vēl viens ļoti noderīgs un nedārgs risinājums ir klēpjdatora galdiņš pie katras gultas. “Šāds galdiņš izskatās eleganti un galvenais – maksā tikai 14,99 Eur. Šādi galdiņi dod iespēju katrai meitenei dzert kafiju, mācīties vai skatīties filmas savā gultā,” saka dizainere.

Viens no risinājumiem, kas meitenes iepriecināja visvairāk, bija vieta skaistumkopšanai. “Mēs patiešām gribējām, lai istabā būtu vieta, kur no rīta pirms lekcijām saposties bez gaidīšanas rindā. Tagad mums katrai pie gultas ir spogulis, kas ļauj ērti uzklāt kosmētiku. Turklāt tam blakus piestiprinātā lampa dod labu gaismu, kā pirms tam ļoti pietrūka,” saka studente Katrīna.

Kompakta virtuve

Iekārtojot meiteņu istabiņā mazu virtuvi, dizainere izmantoja īpaši kompaktus risinājumus. “Pirms pārvērtībām virtuve sastāvēja no plaukta trauku, galda piederumu un atsevišķu pārtikas produktu glabāšanai. Mazās virtuvēs plauktus un pat darba virsmu var aizstāt ar virtuves ratiņiem. Tiem var regulēt vidējā plaukta augstumu, lai varētu salikt dažāda izmēra priekšmetus. Ja nepieciešama papildu darba virsma, uz ratiņiem var uzlikt bambusa dēlīti un iegūt vēl vienu virsmu gatavošanai,” norāda dizainere.

Viņa uzsver, ka, dzīvojot nelielā mājoklī, ļoti noderīgas būs mēbeles, ko pēc nepieciešamības var paplašināt vai salocīt, kad tās netiek izmantotas. Piemēram, pie saliekamā galda vienlaikus var sasēsties ne tikai visas trīs istabas iemītnieces, bet arī viņu viesi. Savukārt saliekamos krēslus var vienkārši pakarināt pie sienas, kad tie nav vajadzīgi.

Veca drēbju skapja vietā – trīs kumodes

Pirms pārvērtībām studentes izteica vēlmi pēc drēbju skapja, kur katrai būtu atsevišķi plaukti. Līdz šim viņas izmantoja vienu vecu un neparocīgu skapi, kas bija novietots priekšnamā.

“Skapi mazajā un tumšajā priekšnamā es aizstāju ar kumodēm – katrai pa vienai. Savukārt vietu virs kumodēm izmantoju drēbju pakaramajiem. Ierasto skapja durvju vietā es izmantoju aizkarus – tie ne vien apslēpj drēbes, bet arī piešķir mājīgumu,” smaida interjera dizainere.

Viņa piebilst, ka pagaidu mājokļa uzlabošanai noderēs vēl daži risinājumi, piemēram, jauns matracis vai vismaz virsmatracis, lai parūpētos par higiēnu, kā arī somas un ratiņi, kas ļaus mantas ērti pārvietot no vienas vietas uz citu.

