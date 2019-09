Balzametiķis. Vai par pāris eiro mūsu veikalos nopirkt īsto?

Īstu balzametiķi dēvē par etiķu karali un to gatavo vienīgi Modenas apkaimē Itālijā. Jāteic, tā izskats, aromāts un garša stipri vien atšķiras no citām etiķa šķirnēm, jo vairāk atgādina sīrupveida garšvielu, nevis tradicionālo etiķi. Mēdz sacīt, ka abiem etiķiem ir tikpat daudz kopīga, cik rolsroisam ar traktoru. Pirmās rakstiskās ziņas par balzametiķi saglabājušās no 1046. gada.

Īsta tradicionālā aromātiskā etiķa iegūšanai (raudzēšanas procesam) nepieciešami vismaz 12 gadi. Ļoti vērtīgus balzametiķus nogatavina pat 40–50 gadus un vēl ilgāk.

Īstais Modenas balzama etiķis ir ļoti dārgs, un to lieto mazās devās, izsmalcinātos ēdienos. Mūsu veikalos nopērkamajam it kā balzametiķim par pāris eiro nav nekā kopīga ar kvalitatīvu Modenas balzametiķi; tāds 100 ml pudelītē maksā vismaz 50 eiro.

Balzametiķi gan mēdz arī samaisīt ar daļu laba vīna etiķa, iegūstot šķidrāku produktu ar gana bagātīgu garšas buķeti un daudzpusīgu pielietojumu.

Ar balzametiķi veģetārie ēdieni iegūst izteiktāku garšu, tomātu, makaronu un zaļo lapu salāti kļūst vēl kraukšķīgāki, bet zivis un gaļas mērces – pikantākas.

Balzametiķi lieto arī desertos – uzpilina uz zemenēm un citām ogām. Augļiem un ogām, kuru sastāvā maz skābes, balzametiķis uzliek punktiņu uz i.

Balzametiķis nav izmantojams kā parastā vīna etiķa aizstājējs.

Zināšanai!

● Oriģinālais nosaukums Balsamico ir cēlies no vārda balm, jo senākos laikos uzskatīja, ka etiķis pirmām kārtām ir noderīgs dziedniecībā kā ierīvējamais līdzeklis. Tas palīdz pret drudzi, saaukstēšanos un citām kaitēm, vārdu sakot, ir balzams visiem dzīves gadījumiem.

