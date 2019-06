Atjauno ādas apavus un mēbeles

Nedaudz zobu pastas uzspied uz drānas un pulē ādas apavus vai ādas mēbeles nodilušajās vietās. Noslauki ar mitru drānu un pārliecinies, ka āda izskatīsies ievērojami labāk.

Tīri klavieru taustiņus

Sadzeltējušus klavieru taustiņus noberz ar zobu pastu un birsti, noslauki ar mitru drānu. Ja taustiņi ir gatavoti no ziloņkaula, tīrīšanas būtība ir skaidrāka par skaidru (it kā tu pucē ziloņa zobus), taču metode lieti der arī plastikāta taustiņu tīrīšanai.



Notīri gumijas zoles un apavus

Sporta un brīvā laika apavu gumijas zoles un detaļas ar laiku sadzeltē un nosmērējas. Tīrīšanai var izmantot vecu zobu birsti un pastu. Pēc kārtīgas nopucēšanas, noskalo ar siltu ūdeni un noslauki.



Atjauno gludekli

Atdzisuša gludekļa gludināmo virsmu nopulē ar zobu pastu un nomazgā. Tā noņems piedegumu, aplikumu un netīrumus.



Piesmakušas pudeles un burkas

rūpīgi izmazgā ar nelielu daudzumu zobu pastas un izskalo ar karstu ūdeni.



Lai brilles un spoguļi neaizsvīst,

iesaka šos priekšmetus uzmanīgi nomazgāt ar zobu pastu un tad noskalot.



Vannas istabas un virtuves hromētās detaļas

noberž ar zobu pastu un noskalo kopā ar netīrumiem. Tāpat iztīra arī izlietni, panākot ne tikai tīrību, bet arī to, ka noteksistēma iegūst tīkamu aromātu.



Ja bērni ar krītiņiem apzīmē sienas vai mēbeles,

netīrās vietas notīra ar zobu pastu un nomazgā.



Ja uz apģērba ir tintes vai lūpu krāsas traips,

sasmērētās vietas vairākas reizes tīra ar zobu pastu: ieziež drānā, paberzē un izskalo.



Ūdens atstātos traipus uz koka mēbelēm

izberž ar zobu pastu un mīkstu drānu. Tad nomazgā, noslauka un ļauj nožūt.



Pēc virtuves darbiem specifiskās smaržas

no rokām (zivju u. tml) var noņemt, nomazgājot tās ar zobu pastu.



Atjauno auto lukturus

Ar zobu pastu un mitru drānu pulē lukturu virsmu, noskalo un ļauj nožūt.

Un, visbeidzot, uzspodrini dimantus!

Ja pūrā ir tāda dārga manta kā dimanti, ko Merilina Monro reiz nosauca par meiteņu labākajiem draugiem, ar zobu pastu un zobu birstīti vari atjaunot arī šo greznumlietu spīdumu. Pēc pucēšanas jānoskalo ar siltu ūdeni un jānosusina.

