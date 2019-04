Recepte pret nogurumu

Populārākais veids, kā cilvēki cenšas tikt galā ar nogurumu, bieži vien ir pastiprināta kafijas, enerģijas dzērienu un alkohola lietošana. Uz īsu brīdi tas it kā palīdz, tomēr drīz vien noved pie vēl lielāka noguruma un veselības problēmām. 2011. gadā ASV tika publicēts pētījums, kurā secināts, ka enerģijas dzērieni var būt ļoti kaitīgi veselībai, jo tajos bieži tiek pārsniegta maksimāli pieļaujamā kofeīna deva. Enerģijas dzērieni mēdz saturēt no 75 mg līdz pat 400 mg kofeīna vienā skārdenē, taču zinātnieku ieteiktā maksimāli pieļaujamā kofeīna deva ir 100 mg dienā pieaugušajiem. Tātad kofeīnu ir ļoti viegli pārdozēt, kas var izraisīt tahikardiju, nervu sistēmas uzbudinājumu, trauksmi un depresiju.

Foto: Publicitātes foto

Tad kā lai izkļūst no šī noguruma apburtā apļa? Viens no populārākajiem dabiskās enerģijas avotiem ir žeņšeņa sakne, kuras lietošanas tradīcijas meklējamas jau vismaz piecus tūkstošus gadu senā pagātnē. Tālajos Austrumos žeņšeņa sakni uzskatīja par brīnumlīdzekli, kas ārstē visas kaites. Žeņšeņa lietošana sākotnēji bija tikai valdnieku privilēģija, bet vēlāk to sāka dot karavīriem, lai tie ātrāk atgūtu spēkus pēc kaujām un mazinātu ievainojumu radītās sāpes. Žeņšeņs arī mūsdienās tiek izmantots ķīniešu un korejiešu medicīnā, turklāt ar katru gadu pieprasījums pēc tā aug. Āzijas valstīs pārmērīgā patēriņa dēļ šis vērtīgais augs savvaļā sastopams arvien retāk, bet tā cena var sasniegt pat 1000 ASV dolāru par 30 gramiem.

Daži fakti par žeņšeņu:

Augs ir tik «gudrs», ka spēj dot organismam vielas, kas to līdzsvaro, un kas katram ir nepieciešamas.

Publikācijās minēts, ka žeņšeņu «lieto kā tonizējošu līdzekli hipertonijas, noguruma un pārpūlēšanās gadījumā».

Lietojot žeņšeņu, pieaug koncentrēšanās spējas.

Žeņšeņs nodrošina cukura līmeņa stabilizāciju, holesterīna samazināšanu, atmiņas uzlabošanu.

Ženšeņa produkti nerada atkarību. Žeņšeņu kā stimulantu var lietot arī sportisti un tas nav iekļauts aizliegto preparātu sarakstā, ko nosaka olimpiskie noteikumi.

Jaunākajos pētījumos ir pierādīta žeņšeņa pozitīvā iedarbība uz imūnsistēmu. Žeņšeņs spēj novērst to, ka imūnšūnas sāk baroties no sava organisma šūnām. Tas ir svarīgi gan hronisku slimību gadījumā, gan arī infekciju, piemēram, gripas laikā.

Žeņšeņs nepaaugstina asinsspiedienu, bet gan palīdz stabilizēt to.

Ženšeņu jālieto regulāri, lai organisms to atpazītu un izmantotu šī auga potenciālu pilnībā.

Ženšeņu iesaka lietot arī pēc trakulīgas ballītes, jo ženšeņa ekstrakts samazina atskurbšanas laiku pēc alkohola lietošanas.

Žeņšeņs uzlabo seksuālās dzīves kvalitāti, pozitīvi ietekmē dzimumfunkciju gan sievietēm, gan vīriešiem.

Sievietēm žeņšeņs stimulē ovulācijas procesu.

Pētījumi apstiprina, ka žeņšeņam ir pozitīva ietekme uz spermatoģenēzi un vīriešu impotenci.

Kalifornijas universitātes uroloģijas profesors Kristofers Seigals (Christopher Saigal) norāda, ka žeņšeņs gan vīriešiem, gan sievietēm uzlabot garastāvokli un ceļ enerģijas līmeni. Un labam seksam taču nepieciešama enerģija un izturība, vai ne? Profesors gan norāda, ka pirms žeņšeņa preparātu lietošanas noteikti ir jākonsultējas ar ārstu.

Pasaulē zināmas 11 žeņšeņa sugas, no kurām lielākā daļa sastopamas Āzijas reģionā - Krievijas Tālajos Austrumos, Ķīnā, Korejā, Japānā. No medicīniskā viedokļa žeņšeņs visvairāk ir pētīts Korejā, un tieši Korejas žeņšeņu izmanto Gerimax produktos.

Gerimax produkti, kas satur ārstniecisko Korejas ženšeņa (Panax ginseng C.A. Meyer) ekstraktu, ir labi zināmi arī Latvijā, bet tirgū tie pirmoreiz nonāca 1981. gadā Dānijā. Patlaban tos tirgo vairāk nekā 20 valstīs visā pasaulē. Visos Gerimax produktos izmanto tikai patentētu un standartizētu GGE® žeņšeņa ekstraktu, ko iegūst no 4 - 5 gadus vecu augu saknēm, kas tiek uzskatīts par labākās kvalitātes žeņšeņa izejvielu, pateicoties sabalansētam bioloģiski aktīvo vielu ginsenozīdu daudzumam.

Gerimax produkti ir īpaši ar to, ka tajos pieejams tīrs žeņšeņa saknes ekstrakts, vai arī tas ticis papildināts ar vitamīniem, minerālvielām un augu ekstraktiem. Produkti ir pielāgoti dažāda vecuma cilvēkiem, kā arī dažādiem dzīvesveidiem.

Gerimax Extreme Energy ir paredzēts ātrai iedarbībai, kad vajadzīgs tūlītējs “enerģijas lādiņš” ar ilgstošu efektu, ko nodrošina zeltsakne, žeņšeņs un guarana. Tas ieteicams cilvēkiem, kuriem ir liela fiziskā vai emocionālā slodze, lai ātri uzņemtu enerģiju un varētu turpināt darbus. Iedarbība vērojama jau 30 minūšu laikā. Ieteicams lietot situācijās, kad nepieciešams saglabāt modrību: veicot intensīvu darbu vai mācoties un gatavojoties eksāmeniem, arī garu pārbraucienu laikā.

Jāatceras, ka paaugstināts autovadītāju nogurums ir būtisks risks ceļu satiksmes drošībai, īpaši jau tad, ja autovadītājs neapzinās, ka tūlīt var iemigt. Un šajā gadījumā ideāls risinājums Gerimax Extreme Energy.

Gerimax produktus drīkst lietot personas pēc 18 gadu vecuma.

