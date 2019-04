Dāvids dalās mājokļa uzkopšanas paradumos

Modes mākslinieks un šovmenis Dāvids jeb Romans Andrejevs ar sievu podiatrijas speciālisti Antru Andrejevu pastāsta, kādus rituālus un kādus trikus pielieto, lai mājas tīrīšana būtu ātrāka un efektīgāka.

Latvijā teju visi iedzīvotāji mājas uzkopšanu veic pašu spēkiem, un pienākumu sadalījums dzimumu starpā ir ļoti līdzīgs. Tīrīšanas darbus veic 98% sieviešu un 86% vīriešu, noskaidrots “Snapshot” veiktajā aptaujā pēc “Maxima Latvija” pasūtījuma.

Dāvids ar sievu Antru atklāj, ka mājas uzkopšanā ģimenē galvenā noteicēja ir kundze. “Tīra māja ir mans profesionālais kretīnisms, man visam jābūt sterilam,” atklāj dizainera sieva, kura grīdu mazgāšanai izmanto gan profesionālo sadzīves ķīmiju, gan terpentīnu, gan dažkārt arī sālsūdeni – ar to mazgājot, grīda iegūstot patīkamu spīdumu. “Antra gandrīz nepārtraukti mazgā māju!” apliecina Dāvids.

Antra etiķetes var pētīt stundām

“Produktus kā cepamo eļļu, etiķi, šampūnus, ķīmiskās tīrīšanas līdzekļus pērkam lielveikalā, kad ejam papildināt ledusskapja saturu. Antra ir lielā saraksta meistare – viņa seko līdzi tam, kas iet uz beigām, un atzīmē. Pērkam tikai tik, cik vajag, un mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus kvantumos algas dienā sapirkt nemēdzam,” stāsta modes mākslinieks.

Dāvids stāsta, ka attiecībā uz dažādu jaunu produktu izmēģināšanu naska ir viņa sieva. “Viņa pētīt etiķetes veikalos var pat stundu!” “Divas stundas!” koriģē Antra.

Antra atdzīst, ka viņai ir untums, proti, nepatīk mazgāšanas līdzekļu smarža. “Nekam – ne traukiem, ne grīdām, ne drēbēm. Tādēļ, cik vien iespējams, sadzīves ķīmiju iegādājos tādu, kam nav īpaša aromāta,” stāsta dizainera sieva.

Dāvids stāsta, ka attiecībā uz dažādu jaunu produktu izmēģināšanu naska ir viņa sieva. (Foto: Rojs Maizītis)

Veļas mīkstināšanai – etiķis, logu mazgāšanai – trauku mazgājamais līdzeklis

Antra atklāj, ka viņa jau gadiem veļas mazgāšanā izmanto etiķa esenci. “Tā kā man nepatīk veļas mīkstinātāju aromāti, bet gribu, lai drēbes pēc izmazgāšanas tomēr ir mīkstas un nesmako, skalošanas tvertnē ieleju nedaudz 9 % etiķa.”

Savukārt Dāvids lepni paziņo, ka ir atklājis, viņaprāt, visefektīgāko logu mazgāšanas līdzekli. “Esmu atklājis, ka nav labāka logu mazgāšanas līdzekļa par Fairy. Pie silta ūdens pielieku pili šā trauku mazgāšanas līdzekļa, nomazgā logus, pāri pārbrauc ar gumiju, un logi ir ideāli tīri, bez neviena traipa un pleķa!” viņš gandarīti pauž.

“Un bez lupatiņām mēs nevaram dzīvot, tās ir nepieciešamas it visos tīrīšanas darbos – kā automašīnā, tā mājoklī,” atklāj Antra, un Dāvids aizrautīgi viņas teikto papildina: “Antrai ir vesela lupatiņu kolekcija – logiem, brillēm, putekļu slaucīšanai. Ir dažādas ar raupju virsmu, kas neko neuzsūc un par kuru pielietojumu man nav ne jausmas, tad ir tādas gumijai līdzīgas. Es neko no tā klāsta nesaprotu. Un pēc Antras noteikumiem katrai lupatiņai ir jāstāv savā vietā, citādi ir traģēdija,” smej dizainers.

“Esmu atklājis, ka nav labāka logu mazgāšanas līdzekļa par Fairy," saka Dāvids. (Foto: Rojs Maizītis)

Ilgā mūža noslēpums – vērīga sieva

Mākslinieka ģimenē ir iegājies tā, ka ēst parasti gatavo Dāvids, bet Antra mazgā traukus. “Jo esam vienojušies, ka tas, kurš taisa ēdienu, no trauku mazgāšanas ir atbrīvots,” paskaidro Antra, atklājot, ka viņa trauku mazgāšanu parasti veic ar speciālajiem gumijas cimdiem, savukārt Dāvids, kam šāda mazgāšana nešķiet ērta, roku ādas pasargāšanas labad labprāt izmanto pašmāju ražotāja Seal produkciju. “Bet tas ir viens no retajiem sadzīves ķīmijas līdzekļiem, ko atpazīstu!” viņš izsaucas, atklādams, ka ilgus gadus paļaujoties uz to, ka tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus parasti izvēles sieva.

Dāvids gluži nesen piedzīvojis kuriozu gadījumu. “Nupat pirku automašīnai logu šķidrumu. Pudele rozā krāsā, virsū norādīta mīnus grādi, ņemu ciet! Kā es nožēloju, ka neesmu paskatījies uz etiķetes! Logam pāri izveidojas tāda kā eļļaina plēve, mašīnā tā smirdēja, ka gandrīz kājas atstiepu! Izrādās, biju nopircis antifrīzu un iegāzis iekšā. Tā kā manas ilgās dzīves noslēpums ir mana sieva, jo viņa vismaz rūpīgi izlasa, kas rakstīts uz katra iepakojuma,” smej Dāvids.



