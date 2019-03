Vairāk nekā puse iedzīvotāju māju tīra līdz divām stundām nedēļā

“Salīdzinoši nelielais laiks, ko iedzīvotāji velta mājas uzkopšanai, varētu būt skaidrojums ar to, ka Latvijā joprojām lielākā daļa dzīvo nelielos dzīvokļos. Eirostat dati liecina, ka tādi ir 66% iedzīvotāju. Tomēr aptaujas rezultāti to neapstiprina. Lai arī privātmājās dzīvojošo vidū ir nedaudz vairāk to iedzīvotāju, kas uzkopšanai velta piecas un vairāk stundas, lielāka daļa jeb 54% tam velta līdz divām stundām. Tas parāda, cik saspringta ir iedzīvotāju ikdiena un cik īsā laikā ir jāspēj paveikt daudzie uzkopšanas darbi,” komentē “Maxima Latvija” Biznesa analītikas departamenta vadītāja Zane Kaktiņa.

Piemēram, pērn Amerikā veiktā aptauja parādīja, ka visvairāk iedzīvotāju jeb 28% mājas uzkopšanas darbiem velta septiņas un pat vairāk stundas. Latvijas iedzīvotāju vidū 54% iedzīvotāju mājas uzkopšanai velta līdz divām stundām, ceturtā daļa māju uzkopj 3-4 stundas nedēļā, 14% to paveic mazāk nekā vienā stundā nedēļā, 8% šiem darbiem velta 5-6 stundas, bet to, kas māju uzkopj vairāk nekā septiņas stundas, ir vien 5%.

Darbi, ko veicam ievērojami retāk nekā Amerikas un arī Eiropas iedzīvotāji** ir vannas istabas uzkopšana, virtuves uzkopšana un elektroierīču tīrīšana. Visbiežāk veiktie darbi Latvijas iedzīvotāju vidū ir trauku mazgāšana, otrajā vietā ierindojas grīdas slaucīšana, ko reizi nedēļā dara vairāk nekā trīs ceturtdaļas iedzīvotāju, un trešais biežāk veiktais darbs ir veļas mazgāšana, ko 66% veic vismaz reizi nedēļā.

*Aptauja par mājas uzkopšanas paradumiem noritēja interneta vidē laika posmā no 15. līdz 22.janvārim un tajā piedalījās 708 respondenti

**Amerikas uzkopšanas institūta 2018. gadā veiktā iedzīvotāju aptauja

***Starptautiskā ziepju, mazgāšanas un uzkopšanas līdzekļu starptautiskās asociācijas 2017. gadā veiktā Eiropā aptauja.