Veselībai kaitīgas kļūdas, kuras nereti tiek pieļautas, uzkopjot mitekli

Ar vairākām izplatītām mājokļa uzkopšanas kļūdām iepazīstina Austrālijas dzīvesstila un uzkopšanas eksperte Melisa Penfolda.

Nelieto universālo tīrīšanas līdzekli virtuves dēlīšu mazgāšanai

Katrs kārtīgs pavārs zina, ka, griežot dažādus produktus uz virtuves dēlīša, starp dažādu olbaltumvielu produktu un dārzeņu griešanu dēlīti nepieciešams nomazgāt. Tomēr svarīgi šai procesā neizmantot universālos trauku tīrīšanas līdzekļus un uzkopšanas sūkļus, jo tie nenodrošinās tīru un sterilu vidi. Virtuves dēļus ieteicams mazgāt ar balinātāja šķīdumu, jo tas pilnīgi dezinficēs virsmu no visiem iespējamajiem mikrobiem un baktērijām.

Ilustratīvs foto. (Foto: unsplash.com)

Neuzglabā zobu birsti vannasistabas skapītī

Lai gan skapītis varētu šķist kā droša un tīra vide, lai tajā uzglabātu mutes kopšanas līdzekļus, patiesībā zobu birstīšu novietošana tumšā, slēgtā vidē vai tikai vairot mikrobu klātesamību, jo baktērijas vislabprātāk mīt tieši tumšās vietās. Tāpēc higiēniskāk ir zobu tīrāmos līdzekļus atstāt, piemēram, uz izlietnes malas, bet allaž atcerēties pirms tualetes ūdens noskalošanas aizvērt tualetes poda vāku.

Nemazgā logus saulainā laikā

Ir skaidrs, ka noputējušus mitekļa logus jātīra arī vasaras laikā, tomēr ieteicamāk un noderīgāk to darīt mākoņainā laikā. Karstā saule logu tīrāmo līdzekli izsausinās neilgi pēc tā uzklāšanas uz stikla, tādējādi atstājot švīkas un pleķus.

Pievērs uzmanību tālvadības pults tīrībai

Mājās, kurās iecienīta televīzijas vērošana, tālvadības pults ceļo no rokas rokā vairākas reizes dienā, tomēr šī nozīmīgā un tik bieži lietotā ikdienas lietiņa reti kad tiek kārtīgi dezinficēta. Penfolda stāsta, ka tālvadības pulti tīrīt vajadzētu vismaz reizi nedēļā, jo daudzās podziņas, sviedru un putekļu sajaukums ir ļoti pateicīga vide mikrobu attīstībai. Tas pats attiecas arī uz datora klaviatūru un durvju rokturiem.

Ilustratīvs foto. (Foto: Pixabay.com)

Neaizmirsti regulāri izmazgāt daudzkārt lietojamos iepirkumu maisus

Ja piederi pie ekoloģiska dzīvesveida piekritējiem un ikdienā iepirkšanās laikā izmanto savus iepirkumu maisiņus, atceries parūpēties par to tīrību. Ja auduma vai kāda cita materiāla maisiņi tiek izmantoti bieži, ar laiku tos nosēs pārtikas baktērijas. Izmazgāt pārtikas somas ir ļoti viegli - vienkārši ieliec un izmazgā tās veļasmašīnā, bet galvenais - izgriez tās ar iekšpusi uz āru.

Pēc tīrīšanas nenovieto tualetes birsti uzreiz atpakaļ tvertnē

Uzkopjot keramisko sēdvietu, nesteidzies tīrīšanas birsti uzreiz novietot atpakaļ vietā. Mitrumā un tumsā birste nudien nedezinficēsies, bet gan kļūs par īstu mikrobu perēkli. Tā vietā nobalansē tīrāmo piederumu virs tualetes poda, lai tas paspēj izžūt un tikai pēc tam novieto to vietā.

Ilustratīvs foto. (Foto: Pixabay.com)

Tīrot neveic apļveida kustības

Virpuļošana pa virsmām ir sliktākais veids, kā atbrīvoties no netīrumiem. Viss, kas tiek paveikts - netīrumi tiek pārvietoti no vienas vietas uz citu. Vislabāk tīrīt S burta līnijās, tādējādi pārvietojot netīrumus, virzot tos no virsmas augšējās daļas uz leju. Apļveida kustības var palīdzēt tikai tādā gadījumā, ja virsma tiek pulēta.

Pēc blendera lietošanas kārtīgi nomazgā asmeņus

Lai gan blendera kārtīga iztīrīšana var šķist ķēpīgs process, karsta ūdens paskalošana gar asmeņiem tos nenotīrīs. Pēc dzēriena tapšanas asmeņi ir jāizņem un rūpīgi jānomazgā, lai izvairītos no vecas pārtikas sakrāšanās tajos.

Nesteidzies ar gultas klāšanu

Nav noslēpums, ka cilvēki nakts laikā svīst, tādējādi mitru padarot arī gultas veļu. Kā zināms, baktērijas un mikrobi mitru vidi ir ļoti iemīļojušas, tāpēc, lai no tām izvairītos, no rīta guļvietu uz laiku (aptuveni 30 - 60 minūtes) var atstāt arī nekārtīgu, tādējādi izvēdinot gultas veļu.

Ilustratīvs foto. (Foto: Pixabay.com)

Uzkopjot vienmēr izmanto aizsarglīdzekļus

Ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi un bīstamās baktērijas ārkārtīgi kaitē roku ādai, tādēļ svarīgi uzkopšanas laikā izmantot gumijas cimdus. Protams, problēmu var mazināt, lietojot dabīgus uzkopšanas produktus. Vēl veselību krasi var ietekmēt dažādu ķīmisko līdzekļu izgarošana, tāpēc, ja tiek lietoti spēcīgi smakojoši produkti, plaušu pasargāšanai jālieto sejas masku.

Tikko sakopta telpa obligāti jāizvēdina

Ja uzkopšanas procesā tiek izmantoti ķīmiski līdzekļi, telpa pēc darbošanās noteikti jāizvēdina, jo produktu smakas var kaitēt veselībai. Īpaši jāuzmanās, ja telpā uzturas mazi bērni.

Ilustratīvs foto. (Foto: unsplash.com)