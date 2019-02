Mājas mīluļu vidējais mūža ilgums ir 14 gadi, tomēr nav retums arī divdesmitgadīgi kaķi, kas pieredzējuši, kā ģimenē izaug saimnieku bērni.

Novecojot palēninās kaķa vielmaiņa, kā arī var samazināties apetīte. Iespējams, ka zobu dēļ ir apgrūtināta košļāšana. To novērosi pie bļodiņas: kaķis negribēs ēst, un, dienu no dienas atsakoties no ēdiena devas, tas var kļūt dusmīgs: ieķert ar nagiem saimniecei kājā, piemēram.

Apetītes zudums parasti ir slimības pazīme: kaķa apetīti var ietekmēt kuņģa un zarnu trakta kaites, vēzis un hroniskas sāpes. Ja kaķis neēd, jādodas pie veterinārārsta, kas var diagnosticēt stāvokli un ieteikt pareizu ārstēšanu un barošanu.

Ar ko jārēķinās?

■ Kaķi var kļūt izvēlīgāki.

■ Ja kaķis ēd sauso barību, raugies, lai iepakojums būtu cieši noslēgts: tas nezaudēs smaržu, kas rosina dzīvnieka apetīti.

■ Ja kaķis pārtiek no konserviem, būtu labi tos pirms pasniegšanas sasildīt istabas temperatūrā. Ēdiens no ledusskapja jāizņem apmēram divas stundas pirms barošanas laika. Vari izmantot mikroviļņu krāsni, tikai pārliecinies, ka ēdiens nav karsts.

■ Pasniedz ēdienu zemā bļodiņā vai apakštasē, jo kaķim var nepatikt, ka vilna pieskaras augsta ēdiena trauka maliņai.

■ Ja mājās ir vairāki kaķi, iespējams, ka jaunākie vecāko sāk apbižot. Turi traukus saprātīgā attālumā, lai izvairītos no konfrontācijas. Kaķi senioru vajadzētu barot atsevišķi, lai jaunākie, ātri ēdot, nečieptu pārtiku.

■ Gados vecākiem kaķiem ir izstrādāta specializēta pārtika, kas satur kvalitatīvas olbaltumvielas, un daudzos produktos ir arī pievienots E vitamīns, lai stiprinātu dzīvnieka imunitāti. Svarīgi, ka tā satur mazāk kaloriju, palīdzot kaķim saglabāt optimālo ķermeņa masu, kad dzīvnieks kļūst mazāk aktīvs.

■ Ūdeni turi lielā metāla vai keramikas traukā. Dažiem kaķiem, kas tiek pajandalēt arī pagalmā, patīk dzert ārā, tāpēc ūdens bļodu var nolikt arī dārzā.

■ Regulāri nosver savu mīluli un novērtē ķermeņa stāvokli. Ja svars būtiski mainās uz vienu vai otru pusi, labāk konsultējies ar veterinārārstu.

Interesanti

Kaķa žokļi ir paredzēti pārkošanai, nevis gremošanai, tam ir 30 ļoti asi zobi, siekalas, kas nesatur gremošanas fermentus, kuņģis, kas spēj sagremot ātri norītus medījumus. Tādējādi kaķim ir ļoti īpaši ēšanas paradumi. Šis skrubinātājs var ēst 12 līdz 18 reizes dienā, kopumā 24 stundu laikā ēdot ne ilgāk kā 30 minūtes un katrā ēdienreizē uzņemot pavisam nedaudz gramu barības. Barība tā kuņģī nonāk lielos gabalos.

