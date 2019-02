"101 ābols Latvijai" - nākamnedēļ notiks Latvijā audzētu ābolu izstāde

Izstāde notiks no 20. līdz 22.februārim un tajā ikviens interesents varēs iepazīt Latvijā audzētās ziemas ābolu šķirnes, kā arī zinātnieku lekcijās gūt atbildes uz jautājumiem par ābeļu un bumbieru audzēšanu. Triju dienu laikā interesenti izstādē varēs aplūkot dažādas ziemas ābolu šķirnes un iegādāties Dārzkopības institūta ražoto produkciju. Būs arī iespēja degustēt un tikties ar ekspertiem, lai noskaidrotu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Izstādes atklāšana iecerēta 20.februārī, plkst.13. Tās pašas dienas plkst.15 Dārzkopības zinātniece Laila Ikase sniegs ieskatu ābolu šķirņu pasaulē un iepazīstinās ar veidiem, kā veiksmīgi audzēt gardus ābolus arī savā dārzā, 21.februārī plkst.15 Inese Drudze stāstīs par bumbieru šķirņu dažādību un īpatnībām.

Turpretim izstādes noslēguma dienā - 22.februārī būs iespēja ne vien saņemt vēstniecības zinošo konsultantu padomus par savam dārzam piemērotākajām ābolu šķirnēm, bet arī baudīt izstādē aplūkojamo ābolu šķirņu dažādās garšas.

Izstādes rīkotāji norāda, ka Latvijā ābeles audzē kopš 15.gadsimta un laika gaitā tās izpelnījušās latviešu iemīļotākā augļu koka godu. Jau 19.gadsimtā vietējo iedzīvotāju vidū populāras bija tieši tādas plaši pazīstamas vietējās šķirnes, kā "Baltais Dzidrais", "Mālābele" un "Ničnera Zemeņu", bet pašlaik iemīļotas šķirnes ir "Aļesja", "Belorusskoje Maļinovoje", "Iedzēnu" un "Konfetnoje".

Vienlaikus mode mainās arī augļu koku pasaulē un mūsdienās strauji pieaug interese par neparastiem āboliem, kas atšķiras no lielveikalu piedāvājuma, piemēram, āboliem ar sarkanu mīkstumu vai augļu kokiem, kas vizuāli līdzinās kolonnām. Darbs pie jaunu ābeļu šķirņu izstrādes notiek ne tikai ārzemēs, bet arī Latvijā - vietējie selekcionāri strādā, lai izveidotu arvien jaunas, labākas ābeļu šķirnes. Labākos no jaunumiem būs iespēja redzēt un pēdējā izstādes dienā arī nogaršot, piemēram, kraupja izturīgās šķirnes "Dace", "Gita", "Monta".

Izstādi būs iespējams apmeklēt 20.februārī no plkst.13 līdz plkst.18, kā arī 21.februārī no plkst.9 līdz plkst.18 un 22 februārī no plkst.9 līdz 17 "Latvijas valsts mežu" vēstniecībā Rīgā, Vaiņodes ielā 1.