Visu grupu invalīdi no jūnija saņem lielāku pabalstu, bet izmaksas sistēma liek uzdot jautājumus

Tas nozīmē, ka šī gada pirmajos četros mēnešos invalīdi saņēma pabalstu, kāds tas bija aprēķināts par iepriekšējo gadu, bet maijā – tikai neizmaksāto starpību par šī gada pirmajiem četriem mēnešiem. Piemēram, ja līdz pērnajam gadam 3. grupas invalīdam valsts nodrošinājuma pabalsts bija 80 eiro, tad maijā par četriem mēnešiem neizmaksātā starpība ir 116 eiro, jo nu pabalsts paaugstināts līdz 109 eiro. No šī mēneša pabalsts jau tiek izmaksāts pēc jaunā aprēķina.

3. grupas invalīds Aivars Alsbergs žurnālam “Likums un Taisnība” raksta: “Iepazīstoties ar izmaiņām likumā par valsts nodrošinājuma pabalsta izmaksām 2021. gadā, man rodas virkne jautājumu. Nolemts, ka no 1. janvāra šis nodrošinājuma pabalsts tiek paaugstināts no 80 uz 109 eiro - tas ir apsveicami. Bet tūlīt sākās atpakaļgaita: paaugstināto starpību par laiku no šī gada janvāra līdz aprīlim izmaksā tikai maijā, tātad notika man pienākošās naudas aizturēšana Valsts kasē.

Vienlaikus notiek vispārīgās pabalsta izmaksāšanas kārtības izmaiņas - no maija pabalstu izmaksās par iepriekšējo, nodzīvoto mēnesi!

Kāpēc tiek “nozagts” viena mēneša pabalsts? Kāpēc pilnā pabalsta summa netika izmaksāta no 1. janvāra?”

Valsts prezidents Egils Levits grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā, kas paredzēja valsts nodrošinājuma pabalsta palielināšanu parakstīja, ja tā varētu teikt, “pēdējā brīdī” – pagājušā gada 11. decembrī, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) tik īsā laikā, līdz janvārim, nevarēja pārrēķināt pensijas un pabalsta apmērus desmitiem tūkstošu cilvēku, kuriem pienākas pabalsta palielināšana.

Labklājības ministrija skaidroja: “Kopumā izmaiņas ietekmēs aptuveni 115 000 cilvēku. Tāpēc šiem jauninājumiem bija nepieciešams pārejas periods, lai pieņemtās izmaiņas likumos ieviestu VSAA administrētajās informācijas sistēmās, kur nepieciešams izstrādāt un ieviest jaunus algoritmus pensiju un pabalstu piešķiršanas un pārrēķināšanas operācijās”.

Tas, ka pabalsts tiek izmaksāts par nodzīvoto jeb iepriekšējo mēnesi, nav nekas īpašs.

Piemēram, bērnu pabalstus jau desmit gadus izmaksā tikai par iepriekšējo mēnesi, arī dzīvokļa pabalstus mazturīgajiem iedzīvotājiem izmaksā tikai pēc tam, kad tas ir pieprasīts un uzrādīti čeki.

No jūnija valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālais apmērs paaugstināts:

Vispārējā gadījumā: I grupas invalīdam – līdz 152,60 eiro (iepriekš – 104 eiro); II grupas invalīdam – 130,80 eiro (iepriekš – 96 eiro); III grupas invalīdam – 109 eiro (iepriekš – 80 eiro).

Ja invaliditāte no bērnības: I grupas invalīdam – 190,40 eiro (iepriekš - 159,50 eiro); II grupas invalīdam – 163,20 eiro (iepriekš – 147,23 eiro).; III grupas invalīdam – 136 eiro (iepriekš – 122,69 eiro) mēnesī.

Ja persona ar I un II grupas invaliditāti nestrādā, pabalstam noteikta piemaksa pie attiecīgās grupas pabalsta: 30% piemaksa I grupai un 20% II grupai: I grupas invalīdam - 198,38 eiro, bet II grupas invalīdam – 156,96 eiro, ja invaliditāte no bērnības: I grupas invalīdam – 247,52 eiro, II grupas invalīdam - 195,84 eiro mēnesī.