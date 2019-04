Pasmaidi: anekdotes jestrākam garastāvoklim

- Vakar gandrīz ar sievu izšķīros!

- Kāpēc gandrīz?

- Sastrīdējāmies, viņa pateica, ka aiziet no manis, bet pēc tam tik ilgi krāsojās, ka aizmirsa, uz kurieni gribēja iet!

***

Vīram rodas aizdomas, ka sievai ir mīļākais, jo viņš viņas telefonā pamana regulāras īsziņas no kāda Vitālija. Viņš nolemj to pieķert, proti, pasaka, ka dodas komandējumā, bet pats noīrē dzīvokli pretējā mājā un ierīko slēpni. Drīz tiešām pie mājas piebrauc glauns auto, no tā izkāpj jauneklis ar ziediem un drīz jau ir pie sievas dzīvoklī. Vīrs ar tālskati vēro, kā šie no sākuma iedzer šampanieti, tad sāk skūpstīties. Jauneklis izģērbjas, atklājot savu sportisko augumu - uz vēdera sešpaka, dibens muskuļains. Arī sieva izģērbjas - ap vēderu riepa, krūtis nošļukušas. Vīrs lēni noliek tālskati, paberzē pieri un nopūšas:

- Kaut kā neērti no Vitālija!

***

Laba sieva nekad nebļauj uz vīru. Vīram jābaidās no skatiena!

***

Lielbritānija sankciju ietvaros pārtrauks «Rolls-Royce» un «Bentley» rezerves daļu piegādi Krievijai. Lūk, spēriens zem jostas vietas un dunča dūriens mugurā!

***

Francūzis apprecas. Viņam jautā:

- Nu, kā jaunā sieva?

- Lieliski! Rekomendēju!

***

- Laba sieviete ir tā, kurai ir vīrs un mīļākais!

- Es domāju, ka tā ir slikta sieviete!

- Nē! Slikta sieviete ir tā, kurai ir tikai mīļākais!

- Es domāju, ka tā ir pagrimusi sieviete!

- Nē! Pagrimusi sieviete ir tā, kurai nav neviena!

- Man atkal šķita, ka tā ir vientuļa sieviete!

- Nē! Vientuļa sieviete ir tā, kurai ir tikai vīrs!

***

Bērnus interesē, kur viss rodas, bet pieaugušos - kur viss paliek.

***

Sens ticējums - ja jogurta trauciņš atrodas izlietnē, tad karotītei jābūt miskastē.

***

Lieliski, Pēter! Mājasdarbs izpildīts bez kļūdām! Esi pārliecināts, ka tavam tētim neviens nepalīdzēja?

***

Ārsts izskata analīzes:

- Nu, viss, ko jums varu ieteikt - esiet tuvāk pie dabas. Svaigs gaiss, koki… Varbūt iegādājieties nelielu zemes gabaliņu. Ar jauku granīta apmalīti!

***

Dietologi iesaka ēst bieži, bet maz. Vismaz ar pirmo daļu es tieku galā lieliski!

***

Ja vīrietis pavairāk iedzer, gadās, ka viņš neko neatceras, bet, ja sieviete pavairāk iedzer, viņa atceras VISU!

***

Advokātam zvana draugs:

- Klausies, man te tāda lieta…

- Paga, paga! Tu gribi padomu vai konsultāciju?

- Kāda atšķirība?

- Padoms ir bez maksas, bet konsultācija par naudu!

- Padomu, protams!

- Lūk, mans padoms - pieraksties uz konsultāciju!

***

Kad man sieva jautā, ko es vēlētos pusdienās, es nekad nevaru uzminēt!