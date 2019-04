Noskaties - ko amerikāņu basketbolisti domā par latviešu ēdienu

Galerts, kvass, asinsdesa un mārrutki, tā ir tikai daļa no ēdieniem, kas būs jāpagaršo amerikāņu basketbolistiem, kas savā dzimtenē jau no bērnības savas garšas kārpiņas ir lutinājuši ar pavisam savādākām garšām. «VEF Riga» un TTT basketbolisti no ASV iesaistījušies interesantā akcijā, kuras laikā jānogaršo dažādi latviešu nacionālie ēdieni.