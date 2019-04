Uzlabo savu dienu: reāli smieklīgas anekdotes

Puisis karalim:

- Es esmu izpildījis savu solījumu! Lūk, pūķa galva. Vai izpildīsiet savu solījumu?

- Jā, lūk - te būs princeses roka!

***

Ģimene. Tēvs, māte, divas meitas. Visi paēduši vakariņas sāk strīdu, kurš mazgās traukus. Nolemj - kurš sāks pirmais runāt, tas arī mazgās. Tā arī visi sēž klusējot. Zvans pie durvīm. Atnācis vecākās meitas līgavainis. Visi sēž, neko nesaka. Nu, līgavainis arī pasēž, pasēž. Neviens nerunā. Ņem šis un izdara ar savu līgavu to, ko varbūt būtu darījis tikai kāzu naktī. Visi klusē. Šis izdara ar līgavas māsu to, ko varbūt būtu darījis tikai mēnesi pēc kāzām. Visi klusē. Šis izdara ar līgavas māti to, ko varbūt nekad nebūtu darījis. Visi klusē. Nu, puisim beidzot apnīk, ies prom. Ver durvis, bet tās čīkst. Ai, izdarīs vismaz vienu labu darbu - domā līgavainis, pieiet pie tēva un saka - Vai tev vazelīns ir? Tēvs: «Ejiet jūs visas ratā, es labāk eju mazgāt traukus!»

***

- Labdien, vai morgs?

- Jā.

- Man ir pazudis vīrs. Lai Dievs nedod, bet vai gadījumā nav ievests pie jums?

- Vecums?

- 40.

- Ar gaišiem matiem?

- Jā, jā...ak, Dievs...

- Melnā kreklā?

- Jā!

- Sarkanās biksēs un zaļās kurpēs?

- Jā, tas ir viņš! Ārprāts!

- Nē, pie mums tāda nav!

***

Es esmu pasaulē vecākās profesijas pārstāvis. Es guļu par naudu. Mana nodarbošanās ir naktssargs.

***

Boss ieiet darba telpās: «Es taču teicu, ka darba laikā smēķēt aizliegts!»

Viens no darbiniekiem, nokratot cigaretes pelnus: «Vai tad kāds te strādā?»

Naktī ceļu policists aptur ātrumpārkāpēju. Paņem dokumentus: - Nu, kur tad tā steidzamies? - Uz lekciju! - Kurš tad tik vēlu vakarā lasa lekcijas? - Sieva! *** - Mans papagailis prot pateikt astoņus teikumus! - Bet mans - trīs vārdus. Toties tādus, ka strīdēties ar viņu ir bezjēdzīgi! *** - Es vakar teātrī redzēju tavu sievu. Viņa visu laiku tā klepoja! Viņai ir gripa? - Nē, jauna kleita! *** Skandāls Kijevas skolā. Nauda, kas bija paredzēta skolas remontam, kļūdas pēc tam arī iztērēta! *** Kāpēc nav pretapaugļošanās tablešu vīriešiem? Ir taču drošāk šaut ar tukšām patronām, nekā ar pilnām pa bruņuvesti! *** - Kam jūs nesat tādu lielu torti? - Vīra sekretārei! - Viņai ir dzimšanas diena? - Nē! Vienkārši pārāk slaida! *** - Tavs dēls daudz smēķē? - Paciņu dienā! - Tik daudz! Manējais ar draugiem vienu pašu papirosu desmit minūšu pa apli laiž! *** Sieva atgriežas no veikala ar 12 pudelēm alus, sešām pudelēm vīna, trim šņabjiem un diviem baltmaizes kukuļiem. Vīrs: - Oho! Kas mums - ciemiņi nāks? - Nē! - Tad kāda velna pēc tu atnesi divus kukuļus maizes!? *** - Kur tik ilgi biji pazudis? - Klīnikā, kur atbrīvo no vēlmes pīpēt! - Bet tu taču jau otro cigareti aizdedzini! - Jā! Bet es to daru ļoti negribīgi! *** Vispār Vinnijs Pūks negribēja precēties, tomēr doma par medusmēnesi viņam nelika mieru... *** Ticējums. Ja stārķi lido ar pakaļu pa priekšu, tad ir spēcīgs vējš. *** Ballīte skaitās izdevusies tad, ja kaimiņš dauzās pie durvīm, lai sūdzētos, ka nedzird savu urbjmašīnu. *** Sieviete poliklīnikā grasās kāpt uz svariem. Netālu esošs vīrietis nosaka: - 93 kilogrami! Sieviete uzkāpj - tiešām 93 kilogrami. Viņa pieiet pie sēdošā un jautā: - Kā jūs tik precīzi zinājāt manu svaru? Esat ekstrasenss? - Nē! Veterinārs! *** - Mammu, skolotāja man šodien jautāja, vai man ģimenē ir jaunāki brāļi vai māsas, kas grasās iet šajā skolā! - Cik jauki! Tu pateici, ka esi vienīgais bērns ģimenē? - Jā! - Un ko teica skolotāja? - Viņa teica: «Paldies Tev, Debesu tēvs!» *** Ja vīrietis, lai atbildētu uz jūsu jautājumu, datorspēlei nospiež pauzi, preciet viņu! *** - Atvainojiet, vai es varētu uzzināt «Wi-Fi» paroli? - Te taču ir bēres! - «Bēres» ar lielo vai mazo burtu? *** Dārgie draugi! Pagājušajos svētkos es dzēru uz jūsu veselību! Dzēru tā, ka daži no jums, visticamāk, tagad ir nemirstīgi… *** Es tik gudrs esmu tāpēc, ka esmu ļoti skaists un kautrīgs! *** Kāpjot augšā uz 16. stāvu, ir iespējams izdomāt aptuveni 100 sinonīmu apzīmējumam «lēns lifta montieris». *** Es jau 30 gadu strādāju par veterinārārstu! Iedomājies - 30 gadu! Un viss kaķim zem astes! *** Histērija ir tas, kas rodas, sieviešu loģikai simbiotiski sadarbojoties ar sieviešu intuīciju. *** - Hallo! Čau, vari runāt? - Jā! - Nu, tad klausies... *** - Tēti, es esmu meitene, nevis trauku mazgātāja! - Ko tu saki? Bet es esmu tētis, nevis bankomāts! *** Man ir divas meitiņas - dvīnītes! - Nu un kā tad tu viņas atšķir? - Pēc dzimumzīmītēm, blondīnei dzimumzīmīte ir uz kreisā vaiga, bet brunetei - uz labā! *** No atvaļinājuma atnāca priekšnieks. Pats nestrādā un citiem traucē nestrādāt!