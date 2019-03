Ar smaidu par vidējo latvieti 2

1. Vidējais latvietis vienmēr ir pa vidu. No vienas puses viņam lietuvietis, no otras – igaunis. No vienas puses eiropietis, no otras – krievs. No vienas puses ģimene un darbs, bet no otras – gatavās šausmas.

2. Vidējais latvietis nav konkrētais, pareizāk sakot, neviens konkrētais latvietis sevi par vidējo neuzskata.

3. Savā ziņā vidējais latvietis ir tāda kā dabas stihija, gluži tāpat kā citas Latvijas nelaimes – tumsa, aukstums, korumpēti politiķi un negaršīgs ēdiens.

4. Vidējā latvieša rīcība, domāšana vai pat tikai attieksme pret dzīvi un tās detaļām nāk pār Latviju kā slapjdraņķis otrajā Adventā un šajā ziņā viņš ir grūti sataustāms – vidēji vecs, nenosakāma dzimuma, vidējas izglītības, bez īpaša hobija.

5. Vidējā latvieša pamatnodarbošanās – sēdēt starp televizoru un datoru. Un rušināties dobītē.

6. Tas gan nenozīmē, ka vidējais latvietis brīžiem nebūtu priecīgs, pacilāts, aktīvs vai pat uzbudināts.

7. Vidējo latvieti saviļņo Dziesmu svētku lielkoncerta tiešraide un salūts Daugavmalā piecreiz gadā, taču viņu kaitina kaimiņu klaigāšana un šķībi palaistās petardes uz Jaunogadu pēc Maskavas laika.

8. Viņam garšo maizes zupa un Ķirsona ceptie kartupeļi, taču visu laiku gribas pamēģināt tos kebabus, suši un parfē.

9. Viņam patīk priecīgi bērni, priecīgi suņi, priecīga mūzika un priecīgas sejas realitātes šovu finālos, taču pats viņš par visu vairāk baidās sapriecāties par ātru. Un pateikt «hop», pirms pārlecis. Kam īsti pārlecis, to viņš nezina, tāpēc «hop» nesaka vispār.

10. Vidējais latvietis nekad nedod kukuli. Vidējais latvietis arī neņem kukuļus, ko viņam dod citi. Vidējais latvietis vienmēr ir starpnieks. Tas, kurš iekrīt uz iezīmētām banknotēm.

11. Vidējais latvietis, saņemot Eiropas fondu finansējumu, deviņreiz nomērīs un tikai septītajā reizē nogriezīs. Tas ir, septiņreiz nomērīs, pēc tam nogriezīs un tad vēl divas reizes mērīs. Lai pārliecinātos, ka ir kļūdījies. Lai pārliecinātos, ka ir kļūdījies atkal.

12. Vidējais latvietis ir kārtīgi apguvis vidējo izglītību, kas sastāv no vairākām svarīgākajām atziņām: «Mazs cinītis gāž lielu vezumu!», «Lēnāk brauksi, tālāk tiksi!» un «Nedari otram to, ko negribi, lai otrs darītu tev!» Rezultāts tam ir pazemināta dzimstība un demogrāfiskā krīze.

13. No visām pasakām vidējam latvietim visvairāk patīk vidēja garuma pasakas, kas beidzas, kad galvenais varonis jau ir saticis skaisto princesi, bet cīņa ar ļauno pūķi vēl nav sākusies.

14. Vidējais latvietis tic Pasaules galam un tam, ka beigu beigās kredīti nebūs jāatdod.

15. Vidējais latvietis nepieļauj pat domu par. Vidējais latvietis pieļauj tikai domu pret.

16. Vidējais latvietis labprāt paceļ jautājumu. Tiesa, uzreiz pēc tam viņam nolaižas rokas.

17. Vidējais latvietis nelabprāt runā par savu algu. Viņš par to nerunā ar darba devēju, nerunā ar Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem, nerunā ar darba kolēģiem. Vidējā latvieša alga ir vienalga.

18. Vidējais latvietis ir kā Raiņa lauztā priede: it kā vajadzētu saglabāt vēsturei, taču aizņem vietu Jūrmalā kāpu zonā un skatu arī bojā.

19. Vidējais latvietis ir kā Paula šlāgeri: ja pielīp, tad uz mūžu.

20. Vidējais latvietis ir kā atopiskais dermatīts – nevar saprast, kur īsti niez, bet visu laiku kasās.

21. Vienu lietu vidējais latvietis ir ielāgojis – nekad nevajag uzdoto darbu izdarīt uzdotajā termiņā. Ja esi darbu pabeidzis, tevi atlaidīs. Ja varēsi pierādīt, ka darāmā vēl gana – paliksi savā vietā.

22. No vienas lietas vidējais latvietis nekad nebūs ar mieru atteikties – no papīra naudas papīra aploksnē. Elektroniskā pasta un digitālās televīzijas laikmetā vidējais latvietis šādi atbalsta vietējo celulozes ražotāju.

23. Par vienu lietu vidējais latvietis priecājas kā mazs bērns – kad tiesībsargājošās institūcijas arestē kādu baņķieri vai politiķi. Vēlāk šo prieku sabojā fakts, ka arestēto agri vai vēlu atbrīvo.

24. Vidējais latvietis savu budžetu vienmēr septiņas reizes nomēra, lai būtu vieglāk nogriezt, taču pirms tam divreiz nogriež, lai būtu gandrīz neiespējami nomērīt.

25. Vidējam latvietim neviens cits nav vajadzīgs. Viņš prot izgatavot pats savām rokām visu savai eksistencei nepieciešamo: aizliegumu sēdēt pilsētas zālienā, alkohola tirdzniecības ierobežojumus naktīs, tikumības grozījumus un vidēja termiņa budžeta deficītu.