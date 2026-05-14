Šodien 00:19
Diemžēl... Atvara netiek Eirovīzijas finālā
Latvijas pārstāve Atvara ar dziesmu "Ēnā" ceturtdien cieta neveiksmi Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā, nekvalificējoties finālam.
Finālā no otrā pusfināla Bulgārija, Ukraina, Norvēģija, Austrālija, Rumānija, Malta, Kipra, Albānija, Dānija un Čehija, bet vilšanos bez Latvijas piedzīvoja Azerbaidžāna, Luksemburga, Armēnija un Šveice.
Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Bez piedalīšanās pusfinālā vieta finālā ir nodrošināta Francijai, Itālijai, Lielbritānijai, Spānijai un Vācijai, jo tās sniedz vislielāko finansiālo ieguldījumu konkursa organizēšanā, kā arī Austrijai, jo tā ir pagājušā gada uzvarētāja.