VIDEO: Trampa neveiklā sajūsma par reportieri kļūst par sociālo tīklu hitu
ASV prezidenta Donalda Trampa dīvainā vārdu apmaiņa ar reportieri kļuvusi par virālu hitu.
Pirms došanās uz Lasvegasu, Nevadas štatā, 79 gadus vecais prezidents Tramps pie Ovālā kabineta Vašingtonā atbildēja uz preses jautājumiem. Vēlāk “Fox News” sociālajos tīklos publicēja fragmentu no Trampa sarunas ar “Breitbart News” Baltā nama korespondentu Niku Gilbertsonu. Gilbertsons prezidentam jautāja par viņa jaunajām nodokļu politikām un nodokļu atlaidēm, īpaši izceļot jaunāko iniciatīvu “No Tax on Tips” jeb “bez nodokļa dzeramnaudai”.
Tramps šķietami tikai pavirši pieskārās pašam jautājumam un tā vietā sāka slavēt reportiera izskatu. Tas notika neilgi pēc tam, kad Tramps bija pateicies Irānai par Hormuza šauruma atvēršanu.
“Vai tādas politikas kā bez nodokļa dzeramnaudai un bez nodokļa virsstundām parāda, ka Demokrātu partija vairs nav strādājošās šķiras partija, bet Republikāņu partija jūsu vadībā tāda ir?” jautāja Gilbertsons.
Tramps sākumā atbildēja: “Man patīk šis jautājums. Šis ir lielisks puisis. Paskatieties, cik viņš izskatīgs. Cik lielisks puisis.” Pēc tam Tramps piebilda, ka demokrāti “nezina, ko dara”, grib “apliekot visus ar nodokļiem, padzīt viņus no biznesa” un pieļauj “vīriešu spēlēšanu sieviešu sportā”.
Pats Gilbertsons vēlāk pārpublicēja šo video savos sociālajos tīklos un reaģēja ar neveikli smaidošu emodži.
Pēc šīs savādās epizodes Tramps ieradās apaļā galda diskusijā Nevadā, kas bija veltīta viņa politikai “No Tax on Tips”. Tur viņš cita starpā atzina, kā ignorējis brīdinājumus par iespējamu degvielas cenu kāpumu.