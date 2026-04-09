DJ Rudd, Dubra un Esmeralda izdod kopīgu dziesmu “Tik daudz, ko teikt”
Dīdžeji Rudd un Dubra kopā ar dziedātāju un dziesmu autori Esmeraldu kopā radījuši dziesmu “Tik daudz, ko teikt”.
“Dziesmas stāsts ir par mirkļiem, kurus mēs nepaspējam izdzīvot un vārdiem, kas paliek nepateikti. Dziesma atklāj trauslu tuvības mirkli starp diviem cilvēkiem - skatieni, pieskārieni un klusas ilgas savijas spēcīgā emociju plūsmā. Tā stāsta par cilvēku, kurš ir dziļi iemīlējies, bet attiecības kaut kādu iemeslu dēļ nav izdevušās. Un paliek sajūta, ka viss beidzies pārāk strauji, jo ir taču vēl tik daudz, ko teikt,” tā jauno dziesmu raksturo Esmeralda.
Dziesmas mūzikas autori ir Artūrs Šingirejs, Joep van den Boom, Ethan Mugglestone un Rūdolfs Budze, vārdu autore - Esmeralda, studijas producenti - Rūdolfs Budze, Kaspars Dabra un Arnis Račinskis.
DJ Rudd (Rūdolfs Budze) ir viens no pieprasītākajiem latviešu mūzikas producentiem, palīdzējis radīt daudzas Latvijā popularitāti iemantojušas dziesmas. Kopā ar DJ Dubra agrāk darbojies projektā “Funky Breakout”. Dubra (Kaspars Dabra) kā dīdžejs un producents darbojas kopš 2006. gada, guvis panākumus “underground” vidē, divas reizes nominēts GAMMA balvai. Esmeralda ir dziedātāja un dziesmu autore, plašu atpazīstamību ieguvusi piedaloties grupas Olas dziesmās “Nārnija” un “Saule aust”.