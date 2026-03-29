VIDEO. Kā var komfortabli dzīvot pasaulē visšaurākajā mājā? Ieskaties!
Peru ir uzbūvēta neparasta divstāvu māja, kuras dizaina autors cer iekļūt Ginesa rekordu grāmatā. Ir jau par ko — šī ar labierīcībām aprīkotā māja ir tik šaura, ka ne visi cilvēki spētu tajā viegli pārvietoties, tās platums pie ieejas durvīm ir supernieka 63 centimetri!
Ginesa rekordu grāmatas pārstāvji šo neparasti māju vēl neesot novērtējuši, taču Fabio Moreno darba rezultāts jau piesaista vietējo iedzīvotāju un tūristu uzmanību Aukajamas (Aucallama) galvenajā laukumā. Šī pilsēta atrodas apmēram 70 kilometrus uz ziemeļiem no galvaspilsētas Limas.
Kaut gan koka māja ir ļoti šaura, tā lieliski redzama jau pa gabalu, pateicoties koši sarkanajām sienām. Par spīti nenormāli šaurajiem izmēriem, tajā ir visas nepieciešamās ērtības, tostarp viesistaba, ēdamistaba, tualete, vannas istaba un guļamistaba.
Mājas platums pie ieejas ir nieka 63 centimetri, taču, protams, ne gluži visur tā ir plakana kā skaida, un, ejot tālāk, tajā jau ir iespējams izvērst plecus. Pats Moreno pavēstīja, ka priekšpusē mājas platums sasniedz 91 centimetru, bet platākajā vietā — 130 centimetrus.
Fabio Moreno cer, ka viņa meistardarbs iegūs pasaules šaurākās mājas godu. “Mūsu mērķis ir atnest Peru šo rekordu. Kaut gan esmu dzimis Kolumbijā, Peru man atvēra savas durvis kā dzimtene,” viņa teikto citē “The Sun”.