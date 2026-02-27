Holivuda atgriežas pie leģendas: taps filma par Odrijas Hepbernas mantojumu un “Brokastis pie Tifānija” aizkulisēm
Holivudā top jauns kino projekts, kas pievērsīsies leģendārās aktrises Odrijas Hepbernas dzīvei un ikoniskās filmas “Brokastis pie Tifānija” tapšanas aizkulisēm.
Topošā filma balstīta amerikāņu rakstnieka Sema Vasona grāmatā "Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman", kas atklāj gan radošo procesu, gan drāmu aiz vienas no visu laiku ietekmīgākajām kino lentēm.
Zināms, ka galveno lomu – Odriju Hepbernu – filmā atveidos "Netflix" seriāla "Emīlija Parīzē" zvaigzne, aktrise Lilija Kolinsa.
“Pēc gandrīz desmit gadu ilgas idejas izstrādes un mūža garas apbrīnas pret Odriju beidzot varu ar to dalīties. Vārdi “pagodināta” un “sajūsmināta” pat ne tuvu neapraksta manas sajūtas,” “Instagram” raksta Lilija Kolinsa.
Vasona bestsellerā starp varoņiem ir arī “Brokastis pie Tifānija” autors Trūmens Kapote, kostīmu māksliniece Edīte Heda un režisors Bleiks. Grāmata seko filmas ceļam cauri pirmsražošanas posmam, filmēšanas laukumā radušajām problēmām un iznākšanai, kas kļuva par pavērsiena brīdi kino, modes un plašākas kultūras vēsturē.
“Brokastis pie Tifānija” ir viena no slavenākajām romantiskajām komēdijām kino vēsturē — gan vizuāli, gan kultūras ietekmes ziņā. Stāsts seko Hollijai Golaitlijai — ekscentriskai Ņujorkas sabiedrības dāmai — un viņas attiecībām ar jaunu kaimiņu/rakstnieku, kurš dzīvo tajā pašā namā.
Filma bieži tiek minēta kā kultūras pavērsiens — ietekme uz stilu, romantiskās komēdijas estētiku un “Ņujorkas sapņa” tēlu.