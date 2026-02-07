Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) 6. februārī notika 86. LMA karnevāls.

Latvijas Mākslas akadēmijas 86. karnevāls

Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) 6. februārī notika 86. LMA karnevāls.

Festivāli

FOTO: Latvijas Mākslas akadēmijā piedzīvots "Deju mēris"

Izklaides nodaļa

Jauns.lv / LETA

Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) 6. februārī notika 86. LMA karnevāls.

FOTO: Latvijas Mākslas akadēmijā piedzīvots "Deju ...

Šogad pasākums simboliski atgriežas pie savām saknēm un būs paredzēts akadēmijas kopienai - studentiem, pasniedzējiem, darbiniekiem, absolventiem un viņu draugiem.

Šī gada karnevāla tēma ir "Deju mēris". Tā interpretē vēsturisku parādību, kas savulaik uztverta kā maksu histērija, bet LMA karnevālā pārtaps par radošas enerģijas, kustības un dzīvības svinēšanu.

Pasākuma programmā paredzēti vairāku Latvijā zināmu mūziķu un skatuves mākslinieku priekšnesumi, tostarp uzstāsies grupas "Hospitāļu iela" un "Aģentūra", kā arī vairāki solo mākslinieki un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu muzikālās apvienības. Programmu papildinās arī teātra trupas "Kvadrifrons" dalība.

LMA karnevāls notiek kopš 1929. gada.

Tēmas

Latvijas Mākslas akadēmijaKvadrifrons

Citi šobrīd lasa