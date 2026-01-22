"Grēcinieki" iegūst rekordlielu "Oskara" balvu nomināciju skaitu
ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvu nominācijās šoreiz dominē trilleris "Sinners" (Grēcinieki), kas saņēmis rekordlielu nomināciju skaitu.
Raiena Kūglera vampīru filma izvirzīta balvām 16 kategorijās, kas ir līdz šim lielākais nomināciju skaits, ko jebkad saņēmusi kāda filma. Līdz šim rekords bija 14 nominācijas, ko savulaik saņēma tādas kinolentes kā "All About Eve" (Viss par Ievu), "Titanic" (Titāniks) un "La La Land" (La La Land: Kalifornijas sapņi).
"Sinners" nominēta "Oskaram" kategorijā "labākā filma", un tās režisors, producents un scenārija autors Kūglers izvirzīts balvām kategorijās "labākais režisors" un "labākais scenārijs". Galvenās lomas atveidotājs Maikls B. Džordans nominēts kategorijā "labākais aktieris", kas ir viņa pirmā "Oskara" nominācija.
Pola Tomasa Andersona filma "One Battle After Another" (Cīņa pēc cīņas) izvirzīta balvām 13 kategorijās.
Kategorijā "labākā filma" par "Oskaru" sacentīsies desmit darbi - "Bugonia" (Bugonija), "F1", "Frankenstein" (Frankenšteins), "Hamnet" (Hamnets), "Marty Supreme" (Mārtijs Lieliskais), "One Battle After Another", "The Secret Agent" (Slepenais aģents), "Sentimental Value" (Sentimentāla vērtība), "Train Dreams" un "Sinners".
98. ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšana plānota 15. martā ceremonijas tradicionālajā mājvietā Holivudas teātrī "Dolby".