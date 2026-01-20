Etnoroka veterāni "Laimas Muzykanti" VEF Kultūras pilī jestri nosvin 30 gadu jubileju. FOTO

Etnoroka veterāni "Laimas Muzykanti" VEF Kultūras pilī ar dziesmām svin 30 gadu jubileju
1995. gadā Daugavpilī dibinātā grupa "Laimas Muzykanti" VEF Kultūras pilī sarīkoja 30 gadu jubilejas koncertu, kas bija iecerēts kā sirsnīga muzikāla satikšanās ar saviem klausītājiem un bijušajiem grupa dalībniekiem.
Koncertā uzstājās arī īpašie viesi – Olga Rajecka, Kristīne Kārkle u.c., pavēstīts VEF Kultūras pils mājas lapā.
Šobrīd grupas sastāvā muzicē:
Artūrs Uškāns (balss, akordeons, harmonikas, dūdas, kokle, stabules u.c.)
Dārta Drava (balss, vijole)
Diāna Logina (balss, mandolīna)
Armands Varslavāns (ģitāra)
Matīss Uškāns (bungas)
Kristaps Strods (basģitāra)
Grupa ir dibināta 1995. gadā Daugavpilī, un nemainīgi tās izveidotājs un vadītājs ir bijis multimākslinieks Artūrs Uškāns. 2018. gadā “Laimas Muzykanti” pārstāvēja Latviju XXIII Ziemas Olimpisko spēļu Phjončhanā, Dienvidkorejā, kultūras programmā, kur sniedza piecus koncertus. Divas uzstāšanās no “Alpensia Sky Jumping” stadiona tika raidītas TV tiešraidē visā pasaulē, ar lepnumu pavēstīts VEF Kultūras pils mājas lapā.
Grupa izdevusi četrus studijas albumi. 2023. gadā klajā nāca albums “Turu Buru!”, tas tika nominēts Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvai “Zelta Mikrofons” un Latgaliešu kultūras balvai “Boņuks”.
Kopš 1998. gada “Laimas Muzykantu” mūzika skanējusi visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, to ļoti iecienījuši visu paaudžu dejotāji. “Laimas Muzykanti” regulāri koncertē arī lielajos Rīgas pilsētas un valsts mēroga svētku pasākumos.